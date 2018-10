Donar moet weer naar Leek voor Europese wedstrijden

Donar tijdens een eerder duel in Leek (Foto: donar.nl)

Basketbalclub Donar kan de eerste groepswedstrijd in de Europe Cup niet in thuishal MartiniPlaza terecht. Net als vorig seizoen moet de Groningse landskampioen daarom uitwijken naar Topsportcentrum Leek.

Vorig jaar speelde Donar in Leek tegen de Franse club Le Portel, ook in de Europe Cup. MartiniPlaza is op 17 oktober opnieuw niet beschikbaar.

Wie wordt de tegenstander?

Tegenstander wordt het Turkse Istanbul BBSK of het Zweedse BC Lulea. Zij spelen in een voorronde nog tegen elkaar en woensdagavond wordt duidelijk wie zich plaatst voor de poulefase.

Groep C bestaat verder uit Spirou Basket uit België en het Turkse Pinar Karsiyaka. Het volledige speelschema moet nog bekend worden gemaakt.

