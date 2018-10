Zoutkamper garnalenvisser: 'Showtime!'

'Hier zit 500 tot 600 kilo garnalen in', zegt Johan Rispens uit Zoutkamp. 'Showtime!', roept hij opgetogen.

'Peren'

Zojuist haalden hij en zijn maat Mark Crans twee netten tjokvol garnalen naar boven. Als twee reusachtige 'peren' hangen ze boven het dek van de ZK18. Het geluid als de garnalen de grote verzamelbak in stromen klinkt ze als muziek in de oren.

Maritieme goudkoorts

Rispens en Crans zijn zondag precies om middernacht uitgevaren, net als de meeste andere van de ruim tweehonderd Nederlandse garnalenvissers. Het is een soort maritieme goudkoorts die ze de havenmonding uitdrijft.

Afgesproken tijd

De vissers vertrekken precies om middernacht omdat ze dat tijdstip en de duur van de vangst met elkaar hebben afgesproken. Niet langer dan drie dagen vissen, anders wordt het aanbod te groot en de prijs te laag.

Optimaal

De vissers proberen de tijd die ze hebben om de netten uit te gooien ze optimaal mogelijk te gebruiken. De Wadden- en Noordzee zitten als nooit tevoren vol met garnaal, en iedereen wil daar zijn graantje van meepikken.

Schiermonnikoog

Na een paar 'trekjes' vlakbij Lauwersoog zetten Rispens en Crans koers naar Schiermonnikoog. Met de kleine diepgang van de ZK18 kan schipper Rispens daar vlak boven het strand de bodem afstruinen naar garnaal.

Zwaar

Het blijkt een gouden manoeuvre. Na drie kwartier vissen halen ze twee overvolle netten naar boven. Rispens moet zelfs een extra lier gebruiken om het zwaarste net aan boord te takelen. 'Dikke peren', noemt hij ze.

'Blij'

'Hier word ik blij van, hier doe je het voor', zegt hij glunderend. Crans is ondertussen druk met de 'kookpot'. De grijze garnalen worden direct gekookt en in grote zakken benedendeks opgeslagen. Omdat het daar al snel vol is worden de zakken ook op het voordek opgestapeld.

Bijna drie euro

Een kilo garnalen 'doet' op dit moment bijna drie euro, en Rispens haalt in drie kwartier tijd ongeveer zeshonderd kilo naar boven. 'Er zijn advocaten die minder verdienen', zegt de Zoutkamper. 'Maar er komen ongetwijfeld ook weer mindere tijden.'

Koffiedik

Want hoe het komt dat er nu zo veel garnalen zijn en vorig jaar bijvoorbeeld niet: niemand die het weet. 'Het is koffiedik kijken', vat Rispens samen. Diezelfde middag levert hij de eerste lading garnalen af bij de visafslag in Lauwersoog. Na een hazenslaapje stomen hij en zijn maat de haven weer uit, op jacht naar nieuwe 'dikke peren'.

Lees ook:

- Handelscrisis dreigt door 'garnalenexplosie'

- Garnalenvissers dag langer aan wal vanwege garnalenoverschot