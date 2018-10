Deel dit artikel:













Brandweer weet veenbrand bij Meppen na vijf weken te blussen De veenbrand is na vijf weken eindelijk geblust. (Foto: Bundeswehr/WTD 91)

De heidebrand op een oefenterrein van de Duitse strijdkrachten is na vijf weken eindelijk voorbij. Woensdag meldde de Bundeswehr dat de brand bij het dorp Stavern, net over de grens bij Ter Apel, is geblust.

De veenbrand ontstond door een rakettest op de hei. Het leger gaf aanvankelijk nauwelijks ruchtbaarheid aan de brand, en kwam daardoor onder vuur te liggen. 160 brandweerlieden Op het hoogtepunt van de brand waren er 1600 brandweerlieden bezig om de vlammen te blussen. Op dit moment zijn er nog 160 brandweerlieden aanwezig, maar er zijn geen brandhaarden meer te bekennen. Bekijk hieronder eerdere beelden van de veenbrand, gemaakt met een drone.

