Papegaai is verzot op de Telefoongids: 'Ze is er twee weken mee bezig'

'Ik lees er zelf nooit in, maar mijn papegaai elke dag.' Het einde van de papieren versie van het telefoonboek valt Nathalie van der Vechte zwaar. Haar papegaai houdt er namelijk van om de Telefoongids te versnipperen.

Door de krant is de vogel zo heen, aan het telefoonboek heeft ze meer werk. 'Daar zitten lekker veel blaadjes in. Als ik een schoon exemplaar in het hok leg, is ze er ongeveer twee weken mee bezig. Dan is hij totaal versnipperd. Ze eet niks op, daar let ik wel op.'

Ze heeft in haar wijk aan buurtbewoners gevraagd om telefoonboeken. 'Zodoende heb ik nu nog een stapeltje op voorraad', zegt ze op Radio Noord.

'Papegaaien zijn gewoon grote slopers'

Van der Vechte kwam er bij toeval achter dat de Telefoongids favoriet was bij haar huisdier.

'Papegaaien zijn gewoon grote slopers. Zo'n telefoonboek is lekker compact, dat geef je dan een keer. En dan komt er een heel creatieve vaardigheid uit. Ik zeg altijd voor de grap dat ze daardoor zo'n grote woordenschat heeft.'

'Erg gezellig'

'Lekker appeltje' of 'ga je lekker slapen?', kan de papegaai bijvoorbeeld zeggen. Haar andere papegaai zegt dan: 'Slaapje doen, oogjes toe.'

Van der Vechte heeft twee papegaaien die gehandicapt zijn, nadat ze door de vorige eigenaar verwaarloosd zijn. 'En af en toe een pensionpapegaai. Ik loop ook met ze buiten en dat is erg gezellig.'