Bouw Werelderfgoedcentrum uitgesteld: ontwerp moet opnieuw

De bouw van een werelderfgoedcentrum in de haven van Lauwersoog is uitgesteld. Er is te veel bezwaar tegen het huidige ontwerp van het gebouw.

Natuurorganisaties, de gemeente Schiermonnikoog en een aantal inwoners van het gebied hebben bezwaar tegen de hoogte van het gebouw. Het past volgens hen niet in het Waddengebied, omdat het dertig meter hoog wordt.

In gesprek

De gemeente De Marne en Stichting Werelderfgoedcentrum wil in gesprek met de bezwaarmakers over het ontwerp van het gebouw. De provincie Groningen, Staatsbosbeheer en Exploitatiemaatschappij haven Lauwersoog blijven actief betrokken bij het vervolg.



Draagvlak

Het bestemmingsplan wordt niet vastgesteld en is voorlopig in de ijskast gezet. 'Het project is nu even on hold totdat er voldoende draagvlak is', zegt projectleider Arjan Dijkstra namens de BMWE-gemeenten.

Het nieuwe Werelderfgoedcentrum moet plaats bieden aan een zeehondenopvang, een restaurant en een hotel. De verwachting is dat er per jaar zo'n 150.000 bezoekers op af komen.

Het was de bedoeling dat de bouw in 2019 van start zou gaan. 'Dat is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld', zegt Dijkstra..

Lees ook:

- Hoogte Werelderfgoedcentrum Lauwersoog bespreekbaar

- Zo ziet het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog er straks uit