Damsters verbolgen over bouwput: 'Dit is niet te tolereren' De Emmastraat ligt flink overhoop. (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Bewoners van de Emmastraat in Appingedam moeten over ruim een maand tijdelijk verhuizen omdat hun woning wordt gesloopt vanwege aardbevingsschade. Dat wordt ze echter niet makkelijk gemaakt. De straat is één grote bouwput.

Als de huidige woningen zijn gesloopt, worden op dezelfde plek nieuwe woningen gebouwd. Een bouwbedrijf heeft de straat inmiddels al opengebroken om leidingen bloot te leggen. Ook diverse opritten zijn overhoop gehaald. De bewoners zien het met tegenzin aan. 'Dit lijkt toch nergens op?', zegt één van hen. 'Hier wonen voornamelijk oudere mensen. Je kunt niet eens met een verhuiswagen in de straat komen. Zelf moet ik straks een hele garage achter m'n huis verplaatsen met een dieplader. Maar daar kom ik niet eens bij.' Ongelukken Door de opengebroken opritten ligt ook het gevaar op de loer dat er ongelukken kunnen plaatsvinden. In dat geval is de opengebroken straat momenteel slecht bereikbaar voor hulpdiensten. 'Dan moet ik bij de buurman door de tuin heen.' 'Ik heb me elke keer rustig gehouden, maar ben er nu wel klaar mee. Dit is niet te tolereren. Ik weet niet hoe nu verder, maar er zal een oplossing gevonden moeten worden. Als ik hier niet weg kan, kan ik ook niet naar een nieuwe woning toe.' Controleren In een reactie laat de gemeente Appingedam weten dat de aannemer is opgedragen dat bewoners van de Emmastraat altijd bij hun huis moeten kunnen komen. 'En dat hebben we na klachten vandaag nogmaals bij de aannemer aangegeven. We gaan morgen controleren of de bewoners goed bij hun huis kunnen komen.'