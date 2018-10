Ondernemers Ter Apel: 'Het wordt tijd voor een schaderegeling'

De ondernemers uit het centrum in Ter Apel zijn het wachten op een schaderegeling voor gemiste inkomsten na diefstallen door asielzoekers zat. 'Iedereen staat erbij en kijkt ernaar' is het gevoel dat leeft bij Harry Stuulen, de voorzitter van de ondernemersvereniging.



De diefstallen in Ter Apel door bewoners van het asielzoekerscentrum in Ter Apel worden vooral gepleegd door veiligelanders: asielzoekers en vluchtelingen uit landen in Oost-Europa en Noord-Afrika. Dat beaamt, naast Stuulen, ook burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde. De ondernemers willen gecompenseerd worden voor de gemiste inkomsten. Daarnaast willen ze, net als bij andere diefstallen, 181 euro per winkeldiefstal kunnen innen bij de dief. Het bedrag van 181 euro komt voort uit de SODA-regeling: de 'ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling.' Veel winkels doen mee aan die regeling, om dieven af te schrikken en met het geld de kosten die voortvloeien uit winkeldiefstal te compenseren. Bij asielzoekers werkt de regeling volgens de ondernemers en burgemeester Klaassen niet: die zouden de 181 euro vrijwel nooit betalen. Bovendien zouden ze van de radar verdwijnen als ze naar een ander asielzoekerscentrum in Nederland gaan, of weer naar het buitenland vertrekken. En dus lopen de ondernemers geld mis.



'50.000 euro per jaar'

De roep om het schadefonds is er al langere tijd. Volgens ondernemer Stuulen is het iedere dag raak in het centrum van Ter Apel. 'Het kost ons rond de 50.000 euro op jaarbasis. Wij kiezen ook niet voor die overlast.'

Burgemeester Klaassen erkent de problematiek. 'Ik ben via het ministerie van Justitie en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aan het kijken of we een voorziening kunnen treffen, die ook werkt als het verhalen van kosten niet direct mogelijk is bij de asielzoekers.' Volgens Klaassen is de stichting SODA in gesprek met het ministerie en het COA om dit voor elkaar te krijgen.

Aparte regeling

Het moet een aparte regeling worden om het geld bij asielzoekers of het COA weg te halen. 'Je wilt datgene wat er landelijk mogelijk is ook in Ter Apel toepasbaar maken. Dat kan door de landelijke regeling een bredere werking te geven. Maar je kan ook denken aan een fonds specifiek voor Ter Apel. Want zoals we het in Ter Apel beleven, heb je het in heel Nederland bijna nergens.'

Als je als ondernemer aangifte doet, zou je volgens Klaassen een deel van de extra kosten daarvan moeten kunnen terughalen. 'En dat moet eigenlijk worden bekostigd door de daders. En in de gevallen dat je het niet, of niet onmiddellijk kunt terughalen, zou een voorziening bij het ministerie of het COA een prima oplossing zijn.'

'We praten er al tijden over'

Klaassen vindt dat ondernemer Stuulen 'helemaal gelijk heeft' als hij vindt dat het lang duurt om het schadefonds er te laten komen. 'We praten er al tijden over. Ik heb het geagendeerd bij de staatssecretaris en het COA. Men kijkt er serieus naar, maar de oplossing is niet gemakkelijk. Want als het wel makkelijk zou zijn was hij er al lang geweest.'

Klaassen gaat er vanuit dat de regeling er binnen een paar maanden is, 'al had die er eigenlijk al moeten zijn'. Intussen wacht Harry Stuulen van de ondernemersvereniging niet heel geduldig af. 'Ik denk dat we binnenkort de barricades opgaan. Misschien gaan we, ook al is dat niet goed, voor eigen rechter spelen. Want zo kan het echt niet langer.'

Reactie COA

Het COA laat in een reactie weten te doen wat in haar mogelijkheden ligt. 'We willen graag met de ondernemers zoeken naar wat er kan. Maar, zo zegt de woordvoerder: 'Als we zaken zouden gaan compenseren, of als we geld zouden besteden aan boetes, moeten we dat overal doen. Wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de mensen die bij ons verblijven.'

