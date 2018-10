Deel dit artikel:













Politiek fronst wenkbrauwen over lek tankenpark NAM Het lek wordt inmiddels in de landelijke politiek besproken (Foto: De Vries Media/Flickr Creative Commons/Beeldbewerking RTV Noord)

De lekkage bij het tankenpark van de NAM bij Farmsum roept inmiddels in de politiek vragen op. Zowel in de gemeenteraad van Delfzijl als in Provinciale Staten wordt aan de bel getrokken. Ook in de Tweede Kamer trekt de zaak inmiddels de aandacht.

Geschreven door Eddy Zwerver

GroenLinks in de Delfzijlster gemeenteraad heeft inmiddels een serie schriftelijke vragen afgevuurd op het college van B&W. De partij wil onder meer weten 'waarom omwonenden niet maandag al [zijn]gewaarschuwd en wie dat moeten doen'. Kortom: 'Waar ging de communicatie mis?' Oppervlaktewater Ook wil de partij weten hoe het gelekte aardgascondenstaat überhaupt in oppervlaktewater terecht kon komen. En welke stoffen zijn er met het condensaat nog meer weggelekt en hoeveel precies? Geschokt en woedend De Partij voor de Dieren (PvdD) in de Provinciale Staten is 'geschokt en woedend', meldt de fractie in een persbericht. Ook deze partij heeft veel vragen, die inmiddels zijn voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten. Ernstig tekortgeschoten Volgens de PvdD zijn de controles van de NAM 'ernstig tekortgeschoten'. De partij wil weten hoeveel gevaar er was voor de omwonenden. Ook vindt de fractie dat de provincie meer controle moet krijgen op bedrijven als de NAM, zodat de veiligheid en de volksgezondheid beter gewaarborgd zijn. SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman laat via Twitter weten nog deze week minister Wiebes (VVD) aan de tand te willen voelen: 'Leert de Nam het nooit?!, vraagt Beckerman zich af.

