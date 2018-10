Spoeddebat in Stad over parkeren in Haren

Kan het anderhalf uur gratis parkeren in Haren er komen of niet? (Foto: Koen Suyk/ANP)

Er komt een spoeddebat in de Groninger gemeenteraad over de blokkade die de gemeente Groningen oplegt. Daardoor kan er in Haren niet anderhalf uur gratis geparkeerd worden.

Het stadsbestuur ziet die anderhalf uur gratis niet zitten, terwijl de Harener gemeenteraad in grote meerderheid voor het plan is.



Het stadsbestuur kan de maatregel tegenhouden omdat de gemeente Haren vanaf volgend jaar samengaat met Groningen. CDA en Stad en Ommeland willen weten hoe de vork in de steel zit en hebben daarom een spoeddebat aangevraagd.



'Welke financiële belangen van de nieuwe gemeente zouden volgens het college worden geschaad als Haren uitvoering geeft aan deze motie, die is voorzien van een dekking?', vragen de fractievoorzitters van beide partijen zich af.

Niet aan huidige raad

De gemeente Groningen liet eerder al weten dat een dergelijke maatregel niet door de huidige raad, maar door de nieuwe gemeenteraad genomen moet worden. Het stadsbestuur wil dat er een bredere visie op het parkeerbeleid in Haren wordt gemaakt.



Provincie keurt eerst goed en keurt daarna af

Ook willen CDA en Stad en Ommeland duidelijkheid over de warrige gang van zaken bij de provincie. De provincie Groningen keurde namelijk eerst het Harener parkeerplan goed, maar stuurde even later een brief waarin stond dat er geen goedkeuring was voor het invoeren van anderhalf uur gratis parkeren.



Waarom goedkeuring van de provincie?

De provincie Groningen moet alle besluiten die invloed hebben op het huishoudboekje van de nieuwe gemeente Groningen goedkeuren voordat ze worden uitgevoerd.

Als één van de fusiegemeenten een besluit uit een andere gemeente niet ziet zitten, kan de provincie geen goedkeuring geven. De provincie gaf geen goedkeuring aan de Harener parkeermaatregel omdat Groningen tegen het plan was.



Zo keurde de provincie eerder al een investering in de Harener brandweerkazerne af. Groningen en Ten Boer vonden de investering van 1,3 miljoen euro te gortig.

Lees ook:

- Grote teleurstelling in Haren over blokkade vrij parkeren