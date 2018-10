Ook Dierenbescherming zet vraagtekens bij provinciale stop op veehouderij

Ook de Dierenbescherming is niet gelukkig met een provinciale stop voor boeren in de intensieve veehouderij.

Het provinciebestuur wil vanaf 1 januari 2019 dat boeren in de intensieve veehouderij niet kunnen uitbreiden. Boeren met varkens, pluimvee of vleeskalveren mogen vanaf 1 januari qua aantallen niet uitbreiden. Het uitbreiden door middel van grond is wel toegestaan.

Nadelig voor boeren

'Als het gaat om een generieke stop voor alle bedrijven, is dat echt nadelig voor veehouders om over te stappen naar een Beter Leven-keurmerk', aldus Marijke de Jong van de Dierenbescherming.

'Wij hopen dat boeren wel ruimte kunnen krijgen voor een overdekte uitloop. We hopen dat deze boeren in elk geval de ruimte krijgen voor een diervriendelijker concept.'

Rem op maatregelen

LTO Noord betoogt dat een uitbreidingsstop ook een rem zet op het doorvoeren van maatregelen om bijvoorbeeld een Beter Leven-keurmerk binnen te halen.

'Geen uitbreiding op aantallen en wel uitbreiding op het gebied van ruimte werkt in deze provinciale visie niet', legt Fleur Bartels van Projecten LTO Noord uit.

Boeren worden beperkt

Wanneer een boerenbedrijf een duurzaamheidsmaatregel wil doorvoeren, moet het bijvoorbeeld meer ruimte bieden aan haar dieren. Dat kan bijvoorbeeld door het uitbreiden van gronden. Maar ook dat gaat niet werken om bijvoorbeeld een Beter Leven-keurmerk te ontvangen, betoogt Bartels.

'Boeren die hun uitloopkippen bijvoorbeeld onder een overdekte uitloop willen houden, worden beperkt omdat de provincie dan beperkt op het aantal bouwblokken. Dus die maatregel van de provincie gaat ook niet op.'

Omslag wordt vertraagd

Volgens de Dierenbescherming zou dat de omslag naar een meer duurzame sector flink vertragen en mogelijk zelfs achteruit werpen.

'Dat zou betekenen dat boeren doorgaan op de huidige weg', aldus De Jong. 'De omslag naar een meer duurzaam bedrijf blijft dan uit, en dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn.'

Supermarkten blijven achter

Wat LTO Noord betreft moet de uitbreidingsstop dan ook van tafel, temeer ook omdat de sector voor haar gevoel klem komt te zitten tussen de provinciale regelgeving aan de ene kant, en de retailsector aan de andere kant.

'Supermarkten zijn soms nog niet zover als onze boeren zouden willen. Dat betekent dat de retail wel een verhoging voor duurzame vleesproducten betaalt, maar dat dit geld direct verdwijnt in de investeringen die de boer daarvoor heeft moeten doen. Dat loont niet. Om de verandering door te zetten naar duurzaamheid, moet de boel niet op slot worden gezet.'

Markt is onzeker

Veehouder Bastiaan de Wit uit Noordbroek geeft aan dat de overstap naar een Beter Leven-keurmerk lastig is, nog voor de boel op slot wordt gezet.

'Bij het aanvragen van het traject om ons bedrijf om te bouwen bleek dat de markt te onzeker is', schetst hij. 'De wachttijden bedragen soms meer dan drie jaar voor de overstap naar een Beter Leven-sterlabel.'

De Wit zou dan drieënhalve ton moeten lospeuteren bij een financier, waarbij hij eventueel 40 procent van de investering van de provincie terug zou kunnen krijgen. 'Maar het was geen haalbare kaart.'

Geen enkele zin

Directeur Martine Onderdijk van het pluimveebedrijf 2 Sisters Storteboom legt uit waarom de wachttijd voor boeren om over te stappen zo lang kan duren. Boeren leveren hun kuikens en kippen aan een vestiging van haar bedrijf in Kornhorn.

'Wij produceren naar wat de markt vraagt', aldus Onderdijk. 'De markt met supermarkten als Jumbo, Aldi en bijvoorbeeld Tresco geven aan ons aan wat ze verkopen aan 1 ster Beter Levenkippen. Het heeft dus geen enkele zin om meer van dat soort volume te produceren. Het aanbod moet afgestemd zijn op de vraag. Bovendien, wij werken niet met biologische kippen, die markt is te klein.'