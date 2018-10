Deel dit artikel:













GroenLinks wil verbod zoutwinning Groningen en Waddenzee Een zoutwinningslocatie van AkzoNobel (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

GroenLinks in de Tweede Kamer wil een verbod op zoutwinning in een deel van onze provincie en onder de Waddenzee. De partij gaat dit donderdag voorstellen in het Kamerdebat over de mijnbouw.

Aanleiding zijn meerdere incidenten met zoutputten, waaronder de lekkage uit een put van Nedmag in Tripscompagnie in april dit jaar. Ook wijst de partij op risico's als bodemdaling, aardbevingen en het lekken van diesel. Geen stapeling van mijnbouw meer GroenLinks wil een verbod op die plekken waar mijnbouw zich stapelt, dus waar zowel gas als zout wordt gewonnen. Volgens GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee hebben 'Groningers te veel te stellen gehad met gerommel in de bodem' en kan het zo niet langer: 'Door de gestapelde mijnbouw van de gaswinning en de zoutwinning wordt de situatie steeds complexer. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd omdat de mijnbouwbedrijven geen verantwoordelijkheid willen nemen. Onder de omwonenden heerst grote onrust en frustratie.' Waddenzee ook ontzien Behalve Groningen moet ook de Waddenzee worden ontzien, vindt de partij. Er zijn plannen om voor de kust van Harlingen zout te winnen. Daarbij wordt diesel gebruikt om de zoutputten af te sluiten. De risico's dat die diesel de Waddenzee aantast zijn onaanvaardbaar, vindt Van der Lee: 'De Waddenzee is kwetsbaar en uniek, dat moeten we niet in gevaar brengen door zoutwinning.' Lees ook: - Bodem Beweging slaat handen ineen met actievoerders tegen zoutwinning

