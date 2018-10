Klachten over hoofdpijn na inademen aardgascondensaat (update)

De riolering op het tankenpark en het Afwateringskanaal in Farmsum is verontreinigd door aardgascondensaat, blijkt uit onderzoek. De stank die daarbij is vrijgekomen, zorgt bij sommige omwonenden voor hoofdpijn.

Volgens Delfzijlster wethouder Ijzebrand Rijzebol hebben inmiddels een paar mensen zich gemeld, die bijvoorbeeld prikkende ogen hebben. 'Maar niet iedereen trekt gelijk aan de bel.'

De klachten in deze situatie zijn zeer onaangenaam, dat kan ik je wel vertellen Ijzebrand Rijzebol - wethouder Delfzijl

Geen zorgen

In de omgeving van het tankenpark zijn volgens de gemeente Delfzijl geen hoge en langdurige concentraties gemeten. Daardoor hoeven omwonenden zich geen zorgen te maken over hun gezondheid. De gemeente schakelde wel direct de GGD in na het signaleren van de klachten bij omwonenden. 'Dit doen wij altijd bij een calamiteit', zegt Rijzebol.

Klachten

Toch hebben diverse omwonenden volgens de gemeente aangegeven hoofdpijn over te hebben gehouden na het inademen van de stank. Als die klachten aanhouden, wordt aangeraden om contact op te nemen met de huisarts.

Het systeem bij de NAM deugt niet. Ik vertrouw het niet meer Ijzebrand Rijzebol - wethouder Delfzijl

Volgens de gemeente Delfzijl is er dus geen gevaar voor de volksgezondheid. 'Tegenstrijdig? Ik denk het niet. Ik kom ook wel eens in een kamer die net geverfd is. Dan heb ik direct last van de klieren die achterin mijn keel zitten, maar mijn vrouw heeft dit nooit. Niet iedereen ervaart dezelfde klachten', legt Rijzebol uit. 'Maar de klachten in deze situatie zijn zeer onaangenaam, dat kan ik je wel vertellen', vervolgt hij.

Communicatie

'De NAM heeft ons niet op de hoogte gesteld van de calamiteit', noemt de wethouder als reden dat pas laat werd ontdekt dat het om aardgascondensaat gaat. 'Het systeem bij de NAM deugt niet. Ik vertrouw het niet meer.'

Zekerheid

Het aardgascondensaat is afkomstig van het Tankenpark van de NAM. Hoewel het Afwateringskanaal inmiddels is gereinigd en het vervuilde water is afgevoerd, blijven de veiligheidsschermen voor de zekerheid nog een tijdje op het kanaal liggen.

Er wordt nog onderzocht of de bodem is aangetast door het vervuilde water. Als dat zo is, moet de bodem snel schoongemaakt worden.

