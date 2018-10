Directeur Werelderfgoedcentrum: 'Soms moet je vertragen om later te versnellen'

De initiatiefnemers voor de bouw van een nieuw werelderfgoedcentrum in de haven van Lauwersoog hebben er de volste vertrouwen in dat de uitstel geen afstel betekent.

De gemeente De Marne heeft besloten het bestemmingsplan voor een nieuw werelderfgoedcentrum nog niet vast te stellen. Hierdoor zal de bouw vertraging oplopen.

Gebouw te hoog

'Het lijkt ons eerst wijs om eerst met de bezwaarmakers om tafel te gaan. Men viel over de hoogte dus daarover gaan we in gesprek', vertelt wethouder Anne Marie Smits (GroenLinks).

Onder de bezwaarmakers zijn natuurorganisaties, ondernemers en een aantal inwoners van het gebied. 'We constateren dat men niet tegen de komst van een dergelijk centrum is, maar tegen de omvang. Dus we gaan kijken of we toch tot een ontwerp kunnen komen waarbij de meeste partijen zullen zeggen er trots op te zijn', zegt Smits.

Hoe lang de vertraging gaat duren weet de wethouder nog niet: 'Dit kan weken zijn, maar ook maanden. Het is belangrijk dat we weten wat er precies achter de bezwaren zit'.

Drukte

Ook hadden ondernemers in de haven zorgen over de toenemende drukte en het parkeren. De gemeente gaat hier extra onderzoek naar doen zodat er een goede oplossing komt.

De gemeente wil samen met de Stichting Werelderfgoedcentrum een gebouw realiseren wat plek biedt aan onder andere een zeehondenopvang, hotel, restaurant en bezoekers van het gebied.

Teleurstelling?

'Wij hebben begrip voor de ontstane situatie. Het gebouw moet voor de hele bevolking worden dus de neuzen moeten dezelfde kant opstaan', zegt Niek Kuizenga die namens het Zeehondencentrum als directeur voor de Stichting Werelderfgoedcentrum actief is. 'Soms moet je vertragen om later weer te versnellen'.

'Een dialoog is altijd goed dus wij gaan graag in gesprek', zegt Kuizenga. Hij verwacht door de vertraging geen problemen voor het zeehondencentrum. 'We zitten nu nog prima in Pieterburen'.



Hoe verder?

Het bestemmingsplan, wat nodig is voor de bouw, zal nu door een nieuwe gemeenteraad worden vastgesteld. Op 1 januari gaat De Marne namelijk fuseren met Bedum, Winsum en Eemsmond tot de gemeente Het Hogeland. Zowel Kuizenga als Smits is niet bang dat een nieuwe raad straks besluit om geen Werelderfgoedcentrum te zullen bouwen.

'Voor de komende tien jaar wordt vijftig procent meer toeristen verwacht naar het noorden toe. Dus Lauwersoog heeft een werelderfgoedcentrum nodig', besluit wethouder Smits.