Bedrijven over Brexit: 'Het zal wel loslopen'

Bereiden bedrijven zich goed genoeg voor op een Brexit? Wanneer de Britten uit de EU vertrekken, kunnen lange wachttijden bij de grens en allerlei nieuwe douaneformaliteiten handel lelijk in de weg staan. We maken een rondje langs Groninger ondernemers.

Dankzij de EU is er nu nog vrij verkeer van goederen en diensten tussen Europese landen en het Verenigd Koninkrijk. Daar komt op de datum van de Brexit, 29 maart volgend jaar, verandering in, zeker wanneer het een harde breuk wordt, zonder afspraken tussen de EU en het VK. Kortgeleden noemde minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel het bedrijfsleven 'laconiek' omdat maar één op de vijf ondernemers zich actief voorbereidt.

Porren

Via voorlichting porren onder meer MKB-Nederland, het ministerie van EZ en de Voedsel- en Warenautoriteit bedrijven op. Met als belangrijkste advies: reken door wat het zwartste scenario van een harde Brexit voor gevolgen heeft.

Maar dat lijkt nog niet veel op te leveren. Afgelopen week uitte de directeur van de douane haar zorgen over het geringe aantal bedrijven dat zich voorbereidt op een Brexit.

DCP: 'Op zoek naar een andere leverancier'

Directeur Jacques ten Kate kent het klappen van de zweep wanneer het gaat om handel met het buitenland. Zijn bedrijf DCP Ingredients in Ter Apelkanaal produceert hoogwaardige eiwitten voor onder meer de voedingsmiddelenindustrie en verkoopt die voor het overgrote deel (96 procent) in het buitenland. Douaneformaliteiten zijn voor hem dagelijkse praktijk.

Daarom juist weet hij wat voor verschil het maakt wanneer zijn handel met Groot-Brittannië na een harde Brexit op een muur van tarieven, regels en certificaten zal stuiten.

Soepel

Nu nog haalt hij grondstoffen voor de productie van rundercollageen uit Groot-Brittannië. Dat gaat soepel.

Het EU-certificaat van de Britse leverancier betekent dat het product aan de Europese normen voor kwaliteit en voedselveiligheid voldoet. De kosten van de formaliteiten zijn laag.

Niks doen

Ten Kate heeft zijn leverancier laten weten dat een Brexit het einde kan zijn van hun zakenrelatie. 'De kans is groot dat ik op zoek moet naar een andere grondstoffenleverancier.' Zijn Britse zakenpartner zit volgens Ten Kate over de gevolgen van een Brexit nu 'met de billen samengeknepen'. 'Hij kan eigenlijk niks doen, alleen afwachten.'

Voor het Britse bedrijfsleven is het een regelrechte ramp Jacques ten Kate-directeur DCP Ingredients

Kleine business

Net als de Britse klant van jeneverproducent Hooghoudt. Die moet na de daling van het Britse pond door de onzekerheid over de Brexit meer ponden neertellen voor een liter Hooghoudt-jenever.

'Voor ons is het een kleine business, nog geen procent van onze omzet', verklaart Hooghoudt-directeur Arno Donkersloot. 'Onze Britse relatie zal het meer voelen.'

Ramp

'Voor het Britse bedrijfsleven is het een regelrechte ramp', meent Ten Kate. 'Over de mensen afgeroepen door incapabele politici als een Boris Johnson, die helemaal niets begrijpen van hoe internationale productieketens lopen.'

Ten Kate heeft via onder meer de informatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit al wel de nodige voorbereidingen getroffen. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen wat de veranderingen voor de certificering kunnen betekenen.

Paragon: 'Extra voorraden aanleggen'

Voor Paragon in Veendam is Groot-Brittannië een belangrijke markt aangezien er tussen vijf en tien procent van de omzet wordt behaald. Paragon Pet Products maakt hondensnacks.

'We houden ons zeker bezig met de Brexit', laat financieel directeur Christaan Rolf weten. 'Maar omdat het niet bekend is welk scenario realiteit wordt, kunnen we nog geen concrete actie plannen.'

Overzichtelijk

Stel er komt een harde Brexit, zonder handelsafspraak tussen de EU en de Britten, dan is er wat Paragon betreft nog steeds niet zoveel aan de hand. 'De consequenties zijn overzichtelijk. We zullen te maken krijgen met hogere heffingen. Zelf zullen we vooraf zorgen voor een hogere voorraad in het land, zodat we kunnen blijven leveren wanneer de doorlooptijden aan de grens oplopen.'

Welk scenario realiteit wordt is niet bekend, we plannen nog geen concrete actie Christaan Rolf-Paragon

Marktverlies

Omdat in Groot-Brittannië ook aardig wat concurrerende fabrikanten zitten, kan een Brexit marktverlies betekenen voor Paragon. Producten van het bedrijf kunnen door heffingen en kosten voor certificering duurder worden dan die van de lokale concurrenten. 'Het lastige is dat je er zo weinig invloed op kunt uitoefenen.'

JC Electronics: 'Het zal wel loslopen na een Brexit'

Bij JC Electronics is de Brexit nog geen issue, zegt Bas Prins van de Leekster onderneming. Het bedrijf doet in reparatie en in- en verkoop van industriële elektronica voor bedrijven en fabrieken. 'We leveren aan meer dan honderd landen', zegt Prins. 'Ze hebben allemaal hun eigen tarieven en regels. Met geen van die landen hebben we problemen met leveren. Ik verwacht dat het na een Brexit met de handel met Groot-Brittannië ook wel losloopt.'

Niet weerhouden

Het Leekster bedrijf nam in juli een Britse firma over.

Prins: 'Op het moment van overname liep de Brexit-kwestie ook al. We hielden het in ons achterhoofd, maar het heeft ons niet van een overname weerhouden. We hebben ook een vestiging in de VS, dat is ook geen EU en daarmee loopt de samenwerking prima.'

Vertrouwen

'Er is nog zo weinig duidelijk', aldus Prins. 'We volgen actief het nieuws over de Brexit, maar zien niet direct redenen om ons zorgen te maken en zien alle scenario's met vertrouwen tegemoet.'