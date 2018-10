Kleine tweeduizend CVW-schademeldingen worden versneld aangepakt

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) start een nieuw traject voor meldingen van bevingsschade die bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn gedaan. Het gaat in totaal om 1935 dossiers.

De TCMG nam op 19 maart van dit jaar in totaal meer dan dertienduizend schademeldingen over van het CVW. Bij 1935 van die dossiers had het CVW al een opname laten doen door een deskundige.

Tijd en moeite

'Als zo'n dossier compleet is en de bewoner ermee instemt, hoeven we mogelijk geen nieuwe deskundige te sturen', aldus een commissie. 'Dat scheelt tijd en moeite en betekent dat we ook eerder aan andere dossiers kunnen beginnen.'

Deze week gaan de eerste vijftig adviesrapporten naar bewoners. De commissie wijst nog wel een deskundige toe die op basis van de opname een advies uitbrengt. De bewoner mag daar dan zelf weer iets van vinden.

Verschillende dossiers

De 1935 dossiers verschillen wel van elkaar, zegt de TCMG. 'Zo is er bij ongeveer driehonderd van deze gevallen in de tussentijd ook een nieuwe schademelding gedaan bij ons. In die gevallen komt er alsnog een deskundige langs om de nieuwe schade op te nemen.'

Eind 2018

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade verwacht 1500 dossiers voor het einde van het jaar te hebben afgehandeld. De rest moet in januari klaar zijn.

'Daarmee komt er voor een grote groep een einde aan een periode van lang wachten', aldus de commissie.