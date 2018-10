Duurzaamheid verkoopt niet. Of toch wel?

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn ondernemers die de kriebels krijgen van die termen. Maar een ondernemer die iets betekent voor de samenleving helpt daarmee ook zijn eigen omzet en winst, legt NoordZaken-Expert Reina Boels uit.

Door Reina Boels

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sommige ondernemers halen er hun schouders bij op. Bij anderen roept het zelfs een allergische reactie op. Duurzaam? Maatschappelijk verantwoord? Wat is dat, wanneer ben je dat en wat moet je er mee?

Praktisch

Wat betekent het in de dagelijkse praktijk voor een mkb-ondernemer? In een serie Expertblogs wil ik dat met voorbeelden duidelijk maken. Ik wil laten zien dat een ondernemer ook met kleine maatregelen zijn gevoel voor de samenleving kan tonen. Deze eerste blog gaat over de winst die je met duurzaamheid kunt behalen.

Netjes

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is ondernemen gericht op economische prestaties (profit), maar met respect voor de sociale kant (people). Een bewuste ondernemer houdt rekening met ecologie (planet) en stelt een duurzame ontwikkeling voorop in plaats van winst in euro's. Daarbij hanteert hij 'de principes van behoorlijk bestuur', wat er ruwweg op neerkomt dat hij zich netjes gedraagt. Zo ongeveer staat het omschreven in de ISO 26000-richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Stap verder

Om duurzaam te ondernemen is het belangrijk dat u als ondernemer zich bewust bent van uw handelen. Voorbeeld: uw bedrijf voldoet aan milieuregelgeving. Milieuregels zijn bedoeld om de schade aan het milieu door uw bedrijfsvoering te beperken. Dit zijn minimale eisen. Een bewust duurzame ondernemer gaat een stap verder. Hij zorgt voor maatschappelijke waarde. Duurzame ondernemers draaien het om en maken heel bewust, het liefst zo veel mogelijk, 'impact' richting een duurzame, betere wereld. Ze willen van betekenis zijn.

Streef naar produceren van producten en diensten die de wereld beter maken Reina Boels

Doel

Het doel van duurzaam ondernemen is dan ook: zo veel mogelijk maatschappelijke impact maken en van betekenis willen zijn. Niet economische, maar maatschappelijke winst staat voorop. Een duurzaam ondernemer zoekt naar écht ethische oplossingen voor de crises die er zijn: op het gebied van energie, voedsel, afval, afnemende biodiversiteit, gezondheid, oorlog en ongelijkheid. Ook zullen we op met z'n allen van de fossiele brandstoffen af moeten.

Voor al deze crises moeten ethische oplossingen gevonden worden. En juist bij het zoeken naar die oplossingen hebben we iedereen nodig die kan zorgen voor impact. En onthoud: minder slecht is eigenlijk onvoldoende. Er is verbetering nodig.

Nieuwe verdienmodellen

Duurzame ondernemers houden zich dus bezig met het oplossen van maatschappelijke kwesties. Daarbij horen ook nieuwe verdienmodellen. Want winst maken in euro's is natuurlijk prima, maar niet ten koste van de mensheid en van onze planeet. Je wilt als ondernemer toch niet dat jouw handelen bijdraagt aan het verdwijnen van de bij bijvoorbeeld?

Mijn tips

- Laat niet zien hoe goed je bent, maar hoe ver je bent.

- Streef naar produceren van producten en diensten die de wereld beter maken. Verdienen van zoveel mogelijk geld is uit. Hanteer geld als middel, niet als doel. Zorg dat je wat doet voor de maatschappij, de mensheid of de planeet.

- Ga nooit voor eigen gewin als dat ten koste van anderen of het milieu gaat

- Streef alleen nog naar betekenisvolle groei. Niet naar groeien om het groeien.

Reina Boels schrijft voor NoordZaken over duurzaam ondernemen. Met haar bedrijf Rein Advies helpt ze bedrijven met toekomstbestendig ondernemen en organisaties CO2-neutraal en maatschappelijk betrokken te maken.