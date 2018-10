Blauwe Loper wordt definitief vernoemd naar burgemeester Pieter Smit

De loop- en fietsbrug die in de toekomst Winschoten met Blauwestad moet verbinden wordt definitief vernoemd naar wijlen burgemeester Pieter Smit. Vlak na zijn overlijden gingen al stemmen op om de brug naar hem te vernoemen.

Smit zou vandaag jarig zijn. Aanleiding voor de gemeente om het nieuws nu bekend te maken.

'Wat er ook gebeurt'

Tijdens een inloopavond over de brug, vijftien dagen na het overlijden van Smit, werd al volop over de vernoeming gesproken. PvdA-wethouder Laura Broekhuizen zei destijds: 'Het gaat vanavond meer over de naam van de brug dan over wat je er van vindt.'

Nu, zes maanden later, wordt dat verzoek ingewilligd. Broekhuizen: 'Wij hebben als college gezegd; wat er ook gebeurt, er komt een goede brug en die heet straks de Pieter Smitbrug. Dat is ook afgestemd met de provincie.'

De familie liet destijds al weten het 'mooi en een hele eer' te vinden als dit gebeurt.

Eerbetoon



De vernoeming is een eerbetoon aan de overleden burgemeester. 'Wij hebben dit zelf niet bedacht, maar veel mensen willen dit. Deze brug wordt een landmark en maakt indruk, dat deed Pieter ook toen hij de zaal binnen kwam', zegt Broekhuizen.

De wethouder vervolgt: 'De brug is ook een verbinding van A naar B en Pieter was een bruggenbouwer. Mooier dan dit kan eigenlijk niet.'

