Een halfjaar na zijn overlijden staan de foto's van Pieter Smit nog op de bureaus

'Bij sommige collega's staat de foto van Pieter nog steeds op de kamer', zegt wethouder Laura Broekhuizen. Wijlen burgemeester Pieter Smit zou vandaag 55 jaar oud geworden zijn.

Gisteren (woensdag) was het exact een halfjaar geleden dat Smit onverwacht overleed aan een hartstilstand. Hij was op dat moment burgemeester van de gemeente Oldambt.

RTV Noord blikte met PvdA-wethouder Laura Broekhuizen terug op het afgelopen halfjaar.

'Pieter is dood'

Het kost de PvdA-wethouder geen moeite om in gedachten terug te gaan naar 10 april dit jaar. 'Dat moment herinner ik mij over veertig jaar nog. Ik had een heel leuk gesprek in Finsterwolde met een ouder echtpaar en hun zoon. Dus ik grapte nog naar mijn man dat ik iets later thuis zou zijn en eten mee zou nemen.'

Enkele tellen nadat Broekhuizen in de auto naar huis stapte, ging de telefoon. 'Ik reed op dat moment bij de kerk in Finsterwolde. Dus ik nam op en toen werd letterlijk gezegd: Laura heb je het al gehoord? Pieter is dood.'

Wereld verandert

Broekhuizen was locoburgemeester en werd gebeld door de medewerker die in directe lijn staat met de politie. 'Toen ik vroeg wie het allemaal wist, zei hij: Ja, jij. Want jij moet nu aan het werk. Dan verandert de wereld.'

'Mooiste afscheid'

In de week tussen het overlijden en het afscheid werd op het gemeentehuis, in samenspraak met de familie, een manier bedacht waarop inwoners afscheid konden nemen. Smit zou op zijn favoriete brandweerauto van zijn woning in Scheemda naar Cultuurhuis de Klinker gereden worden, waarna hij bij het gemeentehuis 'terug werd gegeven aan de familie'.

Spanning was er wel, vertelt Broekhuizen. 'Het idee lag er, maar de mensen moesten er wel staan om kwart over acht. Toen ik de kinderen 's ochtends naar school bracht zag ik al mensen langs de weg staan. Op dat moment dacht ik: dit komt wel goed.'

Uiteindelijk stonden duizenden mensen langs de weg. 'Dit was in al het verdriet het mooiste afscheid dat iemand kan krijgen.'

Halfjaar later



Intussen is het een halfjaar geleden dat Smit overleed, maar het gemis blijft. De fotolijstjes staan nog op meerdere plekken in het gemeentehuis en zijn naam valt regelmatig. Broekhuizen: 'Als het gaat over legale wietteelt of aardbevingen hebben wij het natuurlijk altijd over Pieter. Hij heeft zijn sporen nagelaten in de gemeente.'

'Het gehalte slechte grappen is ook wel gedaald', grapt de wethouder. 'Soms hoor ik een grap die Pieter had kunnen maken. Nee, die hij zéker had gemaakt.'

Met een volgende tik op de klok kan het leven anders zijn, dus geniet er nu maar van Laura Broekhuizen - wethouder

Eerbetoon



De gemeente Oldambt maakte maandag bekend dat Pieter Smit wordt geëerd. De loop- en fietsbrug die Winschoten en Blauwstad in de toekomst moet verbinden, krijgt de naam 'Pieter Smitbrug'.

De wethouder: 'Wij hebben als college gezegd; wat er ook gebeurt, er komt een goede brug en die heet straks de Pieter Smitbrug. De brug is ook een verbinding van A naar B en Pieter was een bruggenbouwer. Mooier dan dit kan eigenlijk niet.'

'Geluk in de kleine dingen'

Het overlijden van Smit heeft een wijze les met zich meegebracht: 'Ik heb door het overlijden van Pieter echt wel geleerd dat je het geluk in de kleine dingen moet zoeken, want het leven is zo voorbij. Wij zijn Pieter, maar ook collega's in de buitendienst verloren die heel dichtbij stonden. Met een volgende tik op de klok kan het leven anders zijn, dus geniet er nu maar van.'

