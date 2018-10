Deel dit artikel:













Noord Vandaag: Giftig Delfzijl? De brandweer inspecteert de 'olievlek' in Farmsum (Foto: De Vries Media)

Het was weer raak in Delfzijl. Vanmorgen lekte er ammoniak bij Delamine op het chemiepark. Gisteren was er nog een blazer (de 31e stofexplosie bij ESD van dit jaar). Ook is duidelijk geworden dat de olievlek bij Farmsum giftig aardgascondensaat van de NAM is. Volgens wethouder Ijzebrand Rijzebol moeten we ons geen zorgen maken.In dit artikel zetten we de leukste en belangrijk

ste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 1) 'Wietkwekerij' midden op de Vismarkt In het kader van de Week van de Veiligheid stond vandaag op de Vismarkt de hennepcontainer en de brandpreventietruck van Brandweer Groningen. Leuk feitje: Het in beslag genomen materiaal is gebruikt om een hennepplantage na te maken. Verslaggever Beppie van der Sluis nam er een kijkje..

2) Boer boos om kabels

Boer Henk Bijmolt uit Tjamsweer is woedend op Enexis Netwerkbeheer. Bijmolt had een afspraak met Enexis: de netwerkbeheerder legt stroomkabels voor een bewaakt spoorwegovergang door zijn land. De schade zou vergoed worden. Dat laatste is volgens Bijmolt nooit gebeurd..

3) Dokters Geen juf of meester maar een dokter voor de klas. Dat gebeurt deze week op een aantal basisscholen in de stad. Kinderen mogen artsen van het UMCG 'de doktersjas van het lijf vragen. Waarom? Het is de week van Healthy Ageing, zeg maar: gezond ouder worden. En jong geleerd is oud gedaan….

Bekijk de hele uitzending via de video hierboven of op Uitzending Gemist.