Groningen kan zich opmaken voor meer groen tussen de tegels

De Groninger gemeenteraad staat positief tegenover de zogenoemde groene tegels: speciale tegels waar groen tussen kan groeien.

Warmteafvoer

Het idee om meer groen tussen de stenen te laten groeien komt van stadjer en kunstenaar Martin Borchert. 'Het idee is om meer gaten in de tegels te maken. Zodat het water beter weggaat en de hitte sneller uit de stad verdwijnt', laat Borchert weten. Volgens de bedenker hoeven er geen nieuwe stenen aangelegd te worden. 'Het gaat om een bestaande stoeptegel waar je stukken afhaalt. Daar laat je groen in groeien.'

Enthousiasme

De geestelijk vader van de groene tegels bracht zijn plan in tijdens de jaarlijkse Open Raad. Een speciale raadsvergadering waar stadjers hun idee kunnen presenteren. Politieke partijen kunnen dat plan dan overnemen. Dat gebeurde in dit geval, PvdA en Partij voor de Dieren zijn er mee aan de slag gegaan. Ook het stadsbestuur raakte enthousiast.

Ook de middenbermen

Borchert wil echter verder gaan dan alleen hoeken uit tegels halen. Hij wil ook middenbermen vergroenen. 'Want waarom is dat betegelt?' vraagt hij zich af. VVD, Stad en Ommeland en CDA hebben wel enige twijfels bij die maatregel. 'Het kan dan ook zorgen voor een minder goede toegankelijkheid. Een middenberm groen maken kan misschien leiden tot verkeerssituaties die onwenselijk zijn', zegt Rob Lamers (CDA).

Rolstoelvriendelijk

Volgens Wesley Pechler (Partij voor de Dieren) komt het wel goed met de toegankelijkheid van de toekomstige groene straten. 'We hebben overleg gehad met Toegankelijk Groningen en die heeft aangegeven dat de groene stroken niet op te smalle stukken straat aangelegd moet worden. Je moet er nog wel met een rolstoel langs kunnen gaan.' Volgens Pechler staat de organisatie Toegankelijk Groningen positief tegenover het initiatief.

Proef

Alle politieke partijen in de gemeenteraad staan achter het plan. In eerste instantie zal het gaan om een proef die één jaar duurt en die op één locatie in de stad wordt uitgevoerd. Bewoners worden betrokken bij het plan. Die zullen ook grotendeels het onderhoud moeten verzorgen.

