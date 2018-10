Raad Groningen dubt nog over fietsparkeergarage onder Vismarkt

Het voorstel om een fietsparkeergarage onder de Vismarkt te bouwen ligt er voorlopig nog niet, maar de Groninger gemeenteraad sprak er al wel over. Een duidelijke meerderheid is er nog niet. Maar dat hoeft op dit moment dan ook nog niet.

Deel van coalitie wil onderzoek afwachten

De huidige coalitie van PvdA, GroenLinks, VVD en D66 is niet unaniem voor een nieuw te bouwen fietsparkeergarage. De huidige raad zal overigens ook geen besluit nemen over de bouw van de garage. Op dit moment wordt een onderzoek naar de haalbaarheid van de garage uitgevoerd.

Tweeduizend plekken

Om de wildgroei aan geparkeerde fietsen in het centrum van de stad terug te snoeien moeten er duizenden extra fietsparkeerplekken komen. Een parkeerruimte voor 2000 tweewielers onder de Vismarkt behoort tot de mogelijkheden, verkeerswethouder Paul de Rook (D66) heeft een onderzoek naar de haalbaarheid laten uitvoeren.

'Verbod in hotspots'

De fractie van het CDA denkt dat het fietsprobleem in de stad ook op een andere manier opgelost kan worden. 'We kunnen ook zeggen dat je op de hotspots in de stad niet meer mag parkeren', zegt Rob Lamers. 'Het kan niet zo zijn dat je je fiets maar mag neerzetten waar je wil. Je mag de auto ook niet overal neerzetten.' De oppositiepartij wil , net als SP, graag laten onderzoeken of het mogelijk is om bepaalde gebieden aan te wijzen waar fietsparkeren verboden is.

D66 wil bouwen

Waar CDA dus nog een pas op de plaats maakt wat betreft de aanleg van een fietsparkeergarage daar gaat coalitiepartij D66 in volle vaart vooruit. 'Heel goed dat Groningen kiest voor een ondergrondse oplossing', zegt Tom Rustebiel. 'We hopen op een comfortabele garage, zonder trappen en met opbergplekken en kluisjes.'

D66 is de enige coalitiepartij die geen enkele twijfel kent wat betreft de bouw van de garage waar een kostenplaatje van minimaal 10 miljoen euro aan hangt.

Coalitiegenoot GroenLinks is daarentegen nog niet per definitie voor de ondergrondse garage. De huidige autoparkeergarage in de Haddingestraat zou voor Benni Leemhuis ook een optie zijn om fietsen te laten parkeren. 'Het is minder besproken, maar we willen het wel graag meenemen.'

De parkeergarage in de Haddingestraat staat op de nominatie om over vijf of tien jaar aangekocht te worden.

Ook de VVD, eveneens een coalitiepartij, is niet overtuigd van de nut en noodzaak van een garage. Ze vrezen dat de bouw niet ten goede komt voor de marktkooplui op de Vismarkt.

Inge Jongman (ChristenUnie): 'Het plan onder de Vismarkt is een heel aantrekkelijk idee, maar we willen uiteaard geen nieuw stadsbalkon. Laten we dat niet herhalen.'

Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland): 'We zien zo'n nieuwe garage niet zitten. Het betekent een jarenlange bouwput en dergelijke projecten duren altijd langer en vallen altijd duurder uit.'

Fietsprobleem blijft ook met nieuwe garage

Maar met die fietsparkeergarage is het probleem niet verholpen. Er moet plek komen voor 6000 fietsen. De gemeente heeft de afgelopen tijd binnen de diepenring plek gevonden voor 5000 fietsen. De fietsen moeten dan staan in leegstaande kelders of gebouwen. De wethouder wil niet zeggen welke locaties hij op het oog heeft.

Verkeerswethouder Paul de Rook (D66) ligt nog niet wakker van de huidige politieke standpunten. 'Een echt oordeel komt er pas als het onderzoek is afgerond en er een voorstel ligt, dat duurt nog even.'

Het is aan een nieuwe gemeenteraad om uiteindelijk een besluit te nemen over de ondergrondse verbouwing.

Lees ook:

- 'Hoe meer fietsen er staan, hoe rustiger het is in de winkel'

- Komt er een fietsenstalling onder de Vismarkt?