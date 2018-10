Donar walst ook over Aris heen

De basketballers van Donar hebben ook het tweede duel in de eredivisie ruim gewonnen. De Groningers waren in MartiniPlaza met 91-57 te sterk voor Aris Leeuwarden.

Halverwege was het verschil al achttien punten in het voordeel van de Groningers (47-29). Topscorer aan de kant van Donar was Jordan Callahan met zeventien punten.

Winning mood

De Groningers zijn in de winning mood. Donar veroverde zaterdagavond de Supercup ten koste van ZZ Leiden (74-69) en zondag werd BAL uit Weert met ruime cijfers verslagen (90-53).

Skelin

Zaterdagavond spelen de Groningers opnieuw thuis, dan is New Heroes uit Den Bosch de tegenstander. Daar staat voormalig Donar-coach Ivica Skelin aan het roer.

