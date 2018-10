Burgemeester Appingedam doet oproep in DWDD: kom naar ons toe!

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra zat woensdagavond aan tafel bij De Wereld Draait Door om een ode te doen aan zijn stad, maar vooral om toeristen op te roepen de oude stad eens met eigen ogen te komen bekijken.

Aanleiding voor zijn komst naar de studio was het nieuws dat het toerisme in Nederland de komende jaren explosief zal groeien. En dus zijn er alternatieven nodig voor steden als Amsterdam.

Voor presentator Matthijs van Nieuwkerk is het nog even wennen allemaal. 'Hangende keukens? Leg dat eens uit! Want dat is voor mij nieuw.'

'Appingedam is een fantastische middeleeuwse stad. Goed bewaard gebleven. Een compleet centrum met beschermd stadsgezicht', zegt Hiemstra. 'Ook hadden we al stadsrechten al in 1327. En je hebt hangende keukens. Uniek. Dat was vroeger de open vaarverbinding richting zee', legt hij uit.

'Is er al iets van toerisme in Appingedam?', vraagt Van Nieuwkerk. 'Zeker', antwoordt Hiemstra. 'Het is echt een historische stad. Je hebt de stad Groningen en je hebt de stad Appingedam. We krijgen veel Duitse toeristen.'

'Maar er kunnen nog wel wat bij?', vraagt Van Nieuwkerk ten slotte. 'Ja hoor', zegt Hiemstra lachend. 'Desnoods maken we extra parkeerplaatsen en leggen we extra infrastructuur aan.'

Bekijk het televisieoptreden in De Wereld Draait Door van burgemeester Anno Wietze Hiemstra hier.