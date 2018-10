Deel dit artikel:













Automobilist gewond na botsing met boom in Stad De bestuurder reed tegen een boom aan (Foto: De Vries Media)

In de Eeldersingel in de stad Groningen is woensdagavond een persoon gewond geraakt bij een aanrijding. De bestuurder reed tegen een boom aan.

De hulpdiensten waaronder twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurder van de auto is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd. De politie heeft een rijbaan in de Eeldersingel afgesloten voor het verkeer.