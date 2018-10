VIDEO: Onwaarschijnlijk mooi schot van 10-jarige Max tijdens wedstrijd Donar

Hij zorgde voor het grootste juichmoment van de avond, tijdens de wedstrijd Donar - Aris in MartiniPlaza, de tienjarige Max Zuhorn. Iets wat bijna nooit gebeurt, deed hij tijdens het 'pauzespel': hij gooide de bal vanuit de middencirkel door de ring.

Het komt zelden voor dat iemand tijdens het pauzespel de bal vanuit de middencirkel door de ring gooit, en al helemaal niet iemand van tien jaar. Maar Max Zuhorn kreeg het via een 'slingerworp' toch voor elkaar.

Hoofdprijs

Hiermee maakt hij een grote kans op de hoofdprijs aan het einde van het seizoen, namelijk een reis naar de NBA in Amerika, oftewel en reischeque ter waarde van tweeduizend euro.

Ontzettend hard gejuich

Ook de coach van Donar, die op dat moment in de kleedkamer was, kreeg het mee. 'Ja, want we hoorden ontzettend hard gejuich. Ik zag mensen hun friet laten staan en hun bitterballen en naar het veld rennen. Maar ja, toen was het al gebeurd, dus ik was ook te laat', aldus Erik Braal.

Contract?

Op de vraag of Braal dan misschien ook te laat was om hem een contractje aan te bieden, reageert de coach gevat. 'Ik heb zijn naam, dus we houden hem in de gaten', besluit Braal met een brede grijns.

