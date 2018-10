Lycurgus-coach over Europees duel: 'Het kan heel spannend worden'

De volleyballers van Abiant Lycurgus beginnen donderdagavond in MartiniPlaza aan de Europese campagne. De Groningers spelen dan in de voorronde van de Champions League tegen SK Posojilnica Aich/Dob, de kampioen van Oostenrijk.

Arjan Taaij heeft er weer zin, want hij weet ook dat Europese duels vaak spektakel opleveren. 'Voor ons als team zijn dat de mooiste wedstrijden van het jaar. Zeker tot aan de Kerst, want tot dan zijn er in de competitie nog niet echt grote hoogtepunten', aldus de coach van Lycurgus.

Sterkte tegenstander

'Ik denk dat het een heel gelijkwaardige tegenstander is, met een heel andere dynamiek qua volleybalspel. Een diagonaal en passer-loper die veel op hoogte en power het verschil willen maken. Passend zijn ze wel een beetje kwetsbaar. Ze spelen relatief weinig door het midden en zijn heel erg afhankelijk van die twee jongens die sterk en groot zijn', vervolgt Taaij.

MEVZA-cup

'Ze zijn de kampioen van Oostenrijk. Ze hebben de MEVZA-cup gewonnen, dat is een competitie tussen clubs uit Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Dus het is gewoon een goed team, waardoor ik denk dat het een heel spannende wedstrijd kan worden.'

Goed gevuld MartiniPlaza?

Of MartiniPlaza een beetje vol zal lopen voor het duel? 'Geen idee, ik hoop het wel. Natuurlijk is spelen voor een vol Plaza altijd fantastisch, maar ik verwacht dat er morgen rond de vijftienhonderd mensen zullen zitten', besluit Taaij.

Het duel in MartiniPlaza tegen SK Aich begint om 19.00 uur. Een week later speelt Lycurgus in Oostenrijk voor een plek in de volgende ronde.