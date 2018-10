Hete herfst in metalektro: 'Werkgevers hebben schijt aan stakingsrecht'

'De werkgevers lijken wel een spraakgebrek te hebben: ze kunnen alleen nog maar 'nee' zeggen.' Ad de Vos van vakbond FNV zit in restaurant Schipper in Farmsum, waar werknemers van metaalbedrijf Stork zich inschrijven voor een 48-uursstaking.

Er wordt al maanden gestreden voor een betere cao in de metalektro. 'In deze tak van sport is het gewoonte geworden om maandenlang actie te voeren', vertelt De Vos.

Andere aanpak

'Zoals altijd gaat het om geld', gaat De Vos verder. 'De onderhandelingen zitten muurvast en daarom pakken we het nu iets anders aan.' De mensen van Stork doen grote onderhoudsklussen bij chemiebedrijven. Door hen te laten staken, hopen we de werkgever te raken.'

Onder druk gezet

De vakbonden maken de staking pas een dag van tevoren bekend. 'Dan worden de werknemers zo min mogelijk onder druk gezet. Formeel hebben we stakingsrecht in Nederland, maar daar hebben deze werkgevers schijt aan. Ze organiseren bijvoorbeeld kantinebijeenkomsten en zeggen tegen de stakers dat ze het bedrijf kapotmaken.'

De actiebereidheid bij Stork is groot. Er wordt donderdag niet alleen in Farmsum gestaakt, maar ook in de stad Groningen. In totaal worden zo'n honderd actievoerders verwacht.

