Roestige kleppen van gemaal Rozema worden vervangen

Om te voorkomen dat het belangrijkste afvoergemaal van onze provincie problemen ondervindt tijdens periodes met hoogwater, worden momenteel preventieve werkzaamheden verricht aan het gemaal.

Op vier plekken worden de 'tolkleppen' vervangen. Die vormen een soort beveiliging om ervoor te zorgen dat het water vanuit de zee niet terug het kanaal in stroomt.

Roest

Een tolklep heeft een omvang van 2,5 bij 2,5 meter en is gemaakt van standaard staal. Vorig jaar werd bij toeval ontdekt dat de kleppen van binnenuit aan het roesten waren. 'We konden er met een schroevendraaier doorheen steken', zegt Jan Hilbolling van waterschap Hunze en Aa's. 'Waarschijnlijk zat er ergens een opening in de constructie en als er dan brak water in de klep komt, kan die gaan roesten.'

De nieuwe tolkleppen zijn van rvs. Hilbolling: 'De oude hebben achttien jaar gefunctioneerd; we verwachten van rvs toch wel een dubbele levensduur'.

Stormseizoen

Het vervangen van de kleppen duurt zo'n zes weken. 'We zijn drie weken geleden begonnen en we verwachten 1 november klaar te zijn', zegt Hilbolling. 'Officieel is het stormseizoen op 1 oktober begonnen, maar het is mooi rustig weer. Het gaat zeker lukken om op tijd klaar te zijn.'