Hoe gaat 'Winsum' de ruzies en affaires tussen de dorpen sussen?

Ruzies, liefdes en intriges. Een saai verhaal over de herindeling, dat was niet de bedoeling. Het toneelstuk 'Sjans op het Hogeland' laat op komische wijze het ontstaan van de nieuwe gemeente Het Hogeland zien.

Het toneelstuk is een cadeau van de gemeente Winsum aan haar inwoners, omdat de gemeente straks ophoudt te bestaan. De spelers zijn nog druk aan het repeteren in de Ubbegaheem in Sauwerd.

Elk dorp neergezet als type

'De spelers zijn allemaal een dorp met een eigen karakter. Elk dorp is namelijk wel neer te zetten als een type en te karakteriseren. De ene is opstandig, de andere een hippie of sociaal wenselijk. En zonder enkele nuance heb ik de dorpen zo neergezet', vertelt René Thedinga. Hij heeft het stuk geschreven.

Andel

Kees Schulte speelt Den Andel oftewel Andel: 'Het enige wat ik doe op het toneel is poëtische teksten eruit gooien. Mijn tuintje onderhouden en filosoferen. Ja, daar staat Den Andel wel een beetje om bekend; zijn kunstenaarsschap en de hooggeletterden'.

Klucht

Schulte heeft audities gedaan om mee te mogen spelen in het stuk. 'Normaal sta ik voor de klas en dit leek mij gewoon heel leuk om een keer te doen.'

'Het is een vrolijke voorstelling waarin van alles gebeurt. Zo zien we hoe het de afgelopen tijd allemaal is verlopen. Ook bijvoorbeeld dat de dorpen van Middag-Humsterland straks niet bij de gemeente Hogeland horen. Dat is een beetje een bitterzoet verhaal dat we natuurlijk in het stuk wat uitvergroten', vertelt regisseur Nico van der Wijk.

Ongemakkelijk

In het stuk gaan dorpen affaires aan en probeert het personage dat Winsum speelt de boel bij elkaar te houden. 'Een bemiddelingsgesprek aan de tafel zorgt al voor ongemakkelijkheid, omdat niemand fijn kan zitten. Alle poten zijn ongelijk dus het wankelt voortdurend. Dat is ook een beetje de verhouding tussen al die dorpen', legt Van der Wijk uit.

In november zijn de acht voorstellingen in vijf verschillende dorpen van de gemeente Winsum te zien. De voorstelling is gratis. Reserveren is wel nodig. Dat kan via de Stichting Kulturele Kommissie Winsum.

