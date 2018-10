Lopend Vuur: Een fietsenkelder onder de Vismarkt in Stad is een goed idee

Onder de Vismarkt in Groningen zou op termijn mogelijk een fietsenstalling kunnen komen. Het idee werd woensdagavond besproken in de gemeenteraad.

Naar de haalbaarheid van een ondergrondse fietsenstalling wordt een onderzoek gedaan. Pas na de verkiezingen zal het opnieuw in de dan nieuwe gemeenteraad besproken worden.

Wat is jouw gedachte over dit plan? Weg met de fietsen die her en der geparkeerd staan in de binnenstad? Of horen die fietsen juist bij de charme en uitstraling van Groningen?

Hoe dan ook moet er een oplossing komen voor de vele fietsen in de Groninger binnenstad. Er zouden duizenden extra fietsparkeerplekken moeten komen.

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Zou jij je fiets parkeren in de kelder? En hoeveel mag zoiets kosten? Zijn er alternatieven?

