Rondje Groningen: We zien alle kleuren van de regenboog

Onze provincie zag vandaag veel regenbogen op Coming Out Day en vanuit huis bestellen bij de Mac blijkt erg populair te zijn in Stad.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Teller op nul

Ondanks het incident in Farmsum is de teller niet op nul gegaan. Inmiddels 'mag' hij weer op zeven staan, want de lekkage is exact een week geleden opgemerkt.

2) Bye bye

Gespot in Boerakker: deze bijzondere auto met als thema de Brexit. Premier Theresa May zit zelfs 'op de achterbank'. Aan de sticker op de voorruit is te zien dat er een link is met de Discovery Run en die gaat in februari naar...juist...Engeland en Schotland.

Foto: Wiebe Klijnstra / RTV Noord



3) Drukte op Eelde

Aan de foto te zien was het ENORM druk vandaag.

4) Uber Eats populair

Met de invoering van Uber Eats in Stad is het ook mogelijk om eten van McDonalds thuis te laten bezorgen en dat blijkt populair. Volgens Snackkoerier.nl werden er in de eerste week ruim 1200 bestellingen geplaatst.

Wij zijn fan van feitjes en die zijn er ook: etenstijd is natuurlijk druk, maar om 22:00 uur is het ook druk. Zondag wordt het meest besteld en het Big Mac Medium voordeelmenu is het populairst. Eén op de drie bestellingen heeft een ijsje als afsluiter.

5) Verhalenbankje

Als bomen konden praten, wat zouden ze ons dan doorspelen?

6) Huisje boompje beestje

Hoe werden huizen in de prehistorie gebouwd? Hoe zagen ze eruit? En hoe doe je dat tegenwoordig? Studenten van de RUG hebben een aantal huizen daadwerkelijk gebouwd. Ze vertellen erover in deze video.

7) Humor in Friesland

Deze twee Friezen vertellen welke humor ze inzetten tegenover de Groningse en Drentse collega's. Het gaat over iets met koeien en ze moeten er zelf in elk geval om lachen.

8) Maar het is nog geen Fries

We blijven nog even over de grens, want onze collega's in Friesland zetten nog even op een rij in hoeverre het Nedersaksisch toch echt géén Fries is. Prima.

9) Horloges voor VV Gorecht?

Het Belgische voetbal staat op z'n kop vanwege een groot schandaal over matchfixing en fraude. In onze provincie vraagt VV Winsum-speler Rick Schaaphok zich af of teamgenoot en juwelier Marcel Pannekoek nog soortgelijke plannen heeft voor komende zaterdag...



10) ComingOutDay

Vandaag is het Coming Out Day en dat is te zien in onze provincie. Niet alleen werd er een regenboogzebrapad geopend in Leek, maar her en der zijn er ook regenboogvlaggen te zien.

Rondje Groningen is er elke werkdag. Eentje gemist? Bekijk dan ons archief!