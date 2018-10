Verdachte verwijdert enkelband en vertrekt naar Aruba

Een 25-jarige Stadjer die verdacht wordt van een reeks diefstallen in heel Nederland en eigenlijk een enkelband zou moeten dragen, is de avond voor zijn rechtszaak vertrokken naar Aruba. Hij bezoekt daar zijn zieke zoon, zegt zijn advocaat.

De Stadjer kwam in januari op voorwaarden op vrije voeten. Een van de voorwaarden was het dragen van de enkelband. Die knipte de man in mei door. Toen dit werd opgemerkt, kwam de man op de signaleringslijst te staan, aldus de officier van justitie.

Van de lijst gehaald

De Stadjer werd drie maanden later weer van die lijst afgehaald. Reden: 'Hij was niet gevonden'. Het verwijderen van zijn naam van de signaleringslijst is niet aan de rechtbank gemeld. 'Dat is jammer, we zijn hierover verbaasd', vertelt de rechter.

Opnieuw aanhouden

De Stadjer heeft wel laten weten dat hij zijn eigen rechtszaak wil bijwonen. Om die reden heeft de rechtbank de zaak donderdag uitgesteld. De Stadjer moet vermoedelijk begin volgend jaar opnieuw verschijnen.

De officier kreeg wel de opdracht de Stadjer opnieuw aan te houden, omdat die de voorwaarden heeft overtreden. Ook moet de man worden gehoord over het doorknippen van de enkelband, nog voordat zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld.