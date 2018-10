NAM 'betreurt gezondheidsklachten' door lekkage Farmsum (update)

'NAM betreurt het dat er door enkele omwonenden gezondheidsklachten worden ervaren en heeft hierover al contact gehad met één van de betrokkenen.' Dat meldt het olie- en gasconcern in reactie op de lekkage van giftig aardgascondensaat in het Afwateringskanaal in Farmsum.

Wethouder IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl maakte woensdag bekend dat een aantal mensen zich gemeld heeft met klachten, zoals hoofdpijn en prikkende ogen.

Overlopende lekbak

Dinsdag werd bekend dat de NAM de veroorzaker is van de olievlek die al enkele dagen in het water in Farmsum dreef. Het bleek afkomstig uit een overlopende lekbak op het terrein van het tankenpark. Via een putje stroomde het in het riool en in het Afwateringskanaal.

De NAM heeft personeel en materieel beschikbaar gesteld voor het schoonmaken van de riolering. Ook heeft het bedrijf een eigen onderzoeksteam ingesteld dat gaat onderzoeken hoe het kan dat het is misgegaan met de lekkage.

Eigen onderzoek

Er is ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie. Wethouder Rijzebol was woensdag zeer kritisch op de NAM. 'Het heeft ons niet op de hoogte gesteld van de calamiteit. Het systeem bij de NAM deugt niet. Ik vertrouw het niet meer.'

'NAM betreurt het zeer dat het het incident pas heeft ontdekt enige dagen nadat het zich had voorgedaan', schrijft het bedrijf in een verklaring. 'De bestuurlijke kritiek op dit punt begrijpt NAM. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is onderwerp van verder onderzoek. Inmiddels is een maatregel genomen om herhaling van lozingen op het riool te voorkomen.'

Pas later duidelijk

'Toen duidelijk werd dat er verontreiniging was, hebben we uitgebreid gekekeken of het van ons kon zijn', zegt woordvoerder Hein Dek van de NAM. 'We hebben verschillende putten op ons terrein onderzocht. Maar in de eerste periode kon er geen link worden gelegd tussen de verontreiniging en onze activiteiten. Uiteindelijk is de smoking gun gevonden in een terrein buiten ons bedrijf.'

Dek benadrukt dat de NAM samen met andere partijen in het weekend al bezig was te kijken of de bron van de verontreiniging bij het bedrijf lag en niet pas maandag in actie schoot.

Hoeveel aardgascondensaat is weggelekt, is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Vertrouwen

Dek snapt dat het incident niet bijdraagt aan het vertrouwen in de NAM, dat door de bevingsproblematiek toch al broos is.

'Ik zou naïef zijn om dat te ontkennen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de resultaten eenduidig zijn. We gaan onze activiteiten zo goed mogelijk monitoren en daar waar nodig maatregelen treffen, om herhaling te voorkomen. Ee willen de gemeente ondersteunen om dit probleem in de toekomst te voorkomen. En dat we er lessen uit kunnen trekken.'

Lees ook:

- Klachten over hoofdpijn na inademen aardgascondensaat

- Strafrechtelijk onderzoek naar NAM-lekkage bij Farmsum

- Olievlek Farmsum is giftig aardgascondensaat van de NAM