Getraumatiseerde militairen vinden thuis in Eelde

Thuisbasis Veteranen in Eelde wordt deze donderdag officieel geopend. De veteranenopvang voor ex-militairen met PTSS verhuisde in de zomer al naar de nieuwe plek, maar de afgelopen tijd werd er nog flink geklust aan het nieuwe onderkomen. Nu is het zo goed als klaar.

De opvang moet ook echt een 'thuisbasis' zijn voor de tien tot vijftien veteranen, schrijft RTV Drenthe.

'Wij proberen samen met de veteranen in alle rust een basis te vormen, om uiteindelijk weer een doel in het leven te krijgen', vertelt Erik Vels. Hij begeleidt samen met twee anderen de ex-militairen. 'Dit is een veilige basis voor ze. Omdat we allemaal oud-militairen zijn, is er een nauwe band. Er hoeft niet altijd veel gezegd te worden.'



Wat gebeurt er in Eelde?

De veteranen die in Eelde wonen, hebben allemaal een oorlogstrauma. Ze zijn in hun dagelijks leven dusdanig ontspoord, dat ze niet meer op zichzelf kunnen wonen. Vels en z'n collega's proberen ze op allerlei manieren te helpen. 'We helpen ze weer een toekomst op te bouwen en om verbroken relaties te herstellen, ook met kinderen.'

We helpen ze een nieuwe wereld te openen, zodat het gros weer zelfstandig kan leven Erik Vels - begeleider

Resocialisatie is ook een belangrijk thema binnen de opvang. 'We begeleiden de veteranen in het dagelijks leven. Voor sommigen is het al een enorme uitdaging om bijvoorbeeld boodschappen te doen of een paspoort te regelen. We helpen ze een nieuwe wereld te openen, zodat het gros weer zelfstandig kan leven', legt Vels uit.



Verleent Thuisbasis Veteranen ook zorg?

Thuisbasis Veteranen is geen zorgverlener. 'Maar we zijn wel een spin in het web', zegt Vels. 'We zien deze veteranen dag in, dag uit. Dus we zien ook de effecten van een behandeldag bij bijvoorbeeld de GGZ. Die feedback geven we dan weer aan de zorgverleners. Autoriteiten hebben niet altijd een goed beeld van wat er in de hoofden van deze veteranen speelt. We proberen dit zwarte gat op te vullen.'

Volgens Vels is deze opvang uniek in Nederland. 'Je hebt wel crisisopvang op andere plekken, maar niet in deze vorm.'



Hoe komen veteranen terecht in de opvang?

Volgens Vels komen de veteranen op allerlei manieren bij de opvang terecht. 'Een deel komt hier via de politie', vertelt hij. 'Soms gaat het om iemand die al een tijdje in beeld is, of wanneer er een incident is geweest.'

Maar ook vanuit defensie wordt er soms bij Vels aangeklopt. 'Defensie doet ook wel aan maatschappelijk werk. Soms melden mensen zich ook via Facebook. En gemeentes melden zich ook. Soms loopt men vast op een gezinssituatie en dan blijkt de vader bijvoorbeeld een veteraan te zijn.'

Deze mensen hebben het gevoel dat er geen plaats voor ze is Erik Vels - begeleider

Zo'n stap zetten doe je niet zomaar. 'Er is best wat schaamte bij sommige veteranen. Eerst kon je de hele wereld aan, nu kun je niet eens boodschappen doen. Die schaamte is zó onterecht. Maar deze mensen hebben het gevoel dat er geen plaats voor ze is.'

De opvang zat voorheen in Assen. 'In tegenstelling tot in Assen, zit je hier niet op elkaars lip. Iedereen kan z'n ding doen. Er is heel veel ruimte', zegt Vels.

Maar ook in Eelde zijn er heus weleens wat spanningen. 'Bijvoorbeeld over de afwas. Wat dat betreft is het net een normaal huishouden.'

