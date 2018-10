Geluidsoverlast als 'stille killer': hoe is het in Groningen?

Ruim een derde van de huizen in Nederland staat op een te lawaaiige plek, blijkt woensdag uit onderzoekscijfers van RTL Nieuws.

Hoe erg is geluidsoverlast? En wat zijn de rumoerigste plekken van de provincie Groningen? In dit artikel zetten we het voor je op een rij.

Allereerst is het belangrijk om op te merken dat het per individu verschilt hoe geluid wordt ervaren. De belangrijkste gezondheidsgerelateerde vragen leggen we voor aan geluidsexpert dr. Tjeerd Anninga van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoe ongezond is geluidsoverlast precies?

'Het is niet zo dat wanneer je geluid hoort, je dood neervalt. Maar als je langdurig in een rumoerige omgeving zit, ontspan je slecht en zal je uiteindelijk sterven aan slecht onderhoud van je lichaam', zegt Anninga. Kortom: door langdurige stress.

De gezondheidsgevolgen zijn op lange termijn bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. 'De meest voorkomende doodsoorzaak in ons land', zegt de RUG-wetenschapper.

Hoe ontstaat stress door geluidsoverlast?

Gezondheidsschade als gevolg van de stress kan op verschillende manieren worden veroorzaakt. 'Soms is het een stille killer, als je lang op een plek woont waar veel geluid is', zegt Anninga.

'Maar de stress kan ook ontstaan als je over een specifiek storend geluid niet serieus wordt genomen door je buurvrouw. Of door de directe invloed van een airconditioning die dag en nacht aan staat. Daardoor wordt het stresslevel in het lichaam steeds hoger.'

Hoe gaan we in Nederland om met geluidsoverlast?

'In Nederland hebben we het goed voor elkaar wat betreft geluidsmanagement. Maar wat we verkeerd doen is dat we hard bezig zijn om onvoldoendes te voorkomen, terwijl elders in het land negens en tienen worden gescoord op geluidsoverlast. De aanpak moet anders, de normering niet zo zeer.'



Waar is het 'druk' in Groningen?

RTL Nieuws combineerde de data van het RIVM met de adressen in Nederland (zie ook de uitleg onderaan). Dat levert een bijzondere kaart op, waar je ook je eigen omgeving in kunt bekijken.

Belangrijk: het geluid wordt over 24 uur berekend. Dus piekmomenten (bijvoorbeeld door het uitgaansleven of een markt) worden dus 'verspreid' over de dag en hebben zo minder impact.

Hieronder een overzicht van een aantal 'drukke' plekken in de provincie Groningen:

Stad

De plek waar het meeste geluid kan worden ervaren is niet geheel verrassend: de stad Groningen.



Uitschieters (>65 dB) zijn vooral hoofdwegen zoals de Kraneweg, J.C. Kapteynlaan, Boterdiep, Noorderhaven, Friesestraatweg, Peizerweg, Paterswoldseweg, Eikenlaan en de diepenring zoals Schuitendiep en Damsterdiep.

Als we inzoomen op het uitgaansgebied, zien we dat de Poelestraat (45-50 dB) relatief rustiger is dan de Oosterstraat (55-60 dB). Op centrale plekken als de Vismarkt en de Grote Markt wordt onder de 45 decibel gemeten.

Hoogezand-Sappemeer

Veendam

Het industriegebied in Hoogezand piekt op de kaart. Plekken als de Industrieweg, de Techniekweg, de Werfweg en de Produktieweg laten geluidsniveaus zien van boven de 65 decibel. Daarnaast laten de Hoofdstraat en de Stationsweg veel omgevingsgeluid zien. In Sappemeer zijn de Vosholen, de Noorderstraat en de Noorderbroekstraat drukke wegen.

Delfzijl

In het centrum zijn de Julianalaan en de Van Stolbergweg opvallende plekken. Beide liggen in een gebied met veel verkeer (o.a. twee rotondes). Net als in andere steden is er in het industriegebied het meeste lawaai.

Groningen Airport Eelde

Een haven. Windmolens. Industrie. Een spoorweg.Plekken aan of vlakbij de kade (Marktstraat, Oude Schans) en straten aan het spoor (Koningin Wilhelminapark) scoren hoog in geluidsoverlast.

In Eelde wordt geen noemenswaardige geluidsoverlast gemeten. Het nabijgelegen Glimmen, dat in de directe omgeving van het vliegveld ligt, laat wel wat oranje stipjes tot 60 dB zien.

Aangezien er 's nachts niet op Eelde wordt gevlogen, wordt er in totaal minder decibel gemeten.



De WHO heeft de volgende geluiden als schadelijk geïndexeerd:

- Vliegtuigen en windmolens: schadelijk vanaf 45 decibel.

- Wegverkeer: schadelijk vanaf 53 decibel.

De WHO heeft de volgende geluiden als schadelijk geïndexeerd:

- Vliegtuigen en windmolens: schadelijk vanaf 45 decibel.

- Wegverkeer: schadelijk vanaf 53 decibel.

- Treingeluiden: schadelijk vanaf 54 decibel.

RTL Nieuws baseert de analyse op gegevens over cumulatieve geluidsbelasting van het RIVM. De overheidsinstantie deelt iedere plek in Nederland hierbij in vlakken van tien vierkante meter in. Verschillende bronnen zoals wegverkeer, spoorwegen, industrie, windmolens en luchtvaart zijn meegenomen en samengevoegd. Kleinere omgevingsgeluiden zoals hondengeblaf worden niet meegenomen in de berekening. De gegevens zijn daarna gekoppeld aan adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeten wordt wat het gemiddelde geluidsniveau over de gehele dag (24 uur) op elk (woon)adres is.



Bekijk hier de interactieve kaart van RTL Nieuws voor meer gedetailleerde informatie over jouw woonplaats.