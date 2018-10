Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Grootste aannemer Ring Zuid moet project in Amsterdam per direct verlaten De nieuw te bouwen torens in Amsterdam (Foto: Gemeente Amsterdam)

Een hoogoplopend conflict over de haalbaarheid bij de bouw van twee grote torens in Amsterdam is bouwbedrijf Züblin duur komen te staan. Volgens Cobouw moet de aannemer de bouwplaats per direct verlaten.

Züblin is de grootste aannemer bij de aanpak Ring Zuid. Ook een project met vraagtekens over de haalbaarheid. Alle activiteiten staken De advocaat van opdrachtgever Oviesa-Torena stuurde afgelopen weekend een aangetekende brief naar Züblin. Daarin wordt de aannemer gesommeerd om alle activiteiten te staken en personeel en bouwmateriaal te verwijderen van de bouwplaats. Overvallen door stap Hoewel Oviesa-Torena en Züblin na de start een verschil van inzicht hadden over de maakbaarheid van de Y-towers, had Züblin deze rigoureuze stap van de ontwikkelaar nooit verwacht. 'Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het voelt heel onwerkelijk', zegt woordvoerder Theo Broere van Züblin tegen Cobouw. Op de bouwplaats is het volgens Broere een komen en gaan van bezorgde partijen die willen weten wat er precies aan de hand is. Geen bevestiging Opdrachtgever Oviesa Torena wil volgens Cobouw niet reageren op de kwestie: 'De woordvoerder wil zelfs niet bevestigen dat het contract met Züblin is opgezegd'. Ook onderaannemers en toeleveranciers willen volgens het vakblad niets zeggen over de kwestie. Y-towers De Y-towers zijn een woontoren en een hotel- en congrestoren die gebouwd worden in Amsterdam-Noord. De woontoren wordt volgens het ontwerp 101 meter hoog en zal plaatsmaken voor 230 woningen. De hoteltoren wordt 111 meter hoog en krijgt 579 kamers en zalen voor 4000 congresbezoekers. Lees ook: - Aannemer Ring Zuid: 'We moeten terug naar de tekentafel'