Gemeentebelangen Het Hogeland heeft probleem met kieslijst

Het is nog niet duidelijk wie er straks op plek nummer één staat bij Gemeentebelangen Het Hogeland. Het is de partij nog niet gelukt een nieuwe kieslijst goedgekeurd te krijgen.

Lijsttrekker en nummer één op de lijst Harald Bouman vertrekt voor een baan als burgemeester naar de gemeente Noordoostpolder. De lokalen hebben daarom een nieuwe lijsttrekker nodig, maar de kieslijst is niet meer aan te passen.

Afgelopen maandagmorgen moest de definitieve kandidatenlijst bij het centraal stembureau ingeleverd worden. Vrijdag wordt deze officieel vastgesteld.

Van de lijst

'De Kieswet is ontzettend streng', zegt Eltjo Dijkhuis. Volgens hem is het wijzigen van de lijst na maandag bijna niet mogelijk. 'Het zou logisch zijn om Harald Bouman van de lijst te halen, maar dat is moeilijk. Je zou denken dat een verhuizing een geldige reden is, maar dat is het niet zomaar.'

Foutje

De partij met vijftig kandidaten zoekt nu naar allerlei mogelijkheden om Bouman van de lijst te halen. 'Uit wanhoop hebben we al aangegeven dat zijn identiteitsbewijs niet goed gescand is. Er zat een veeg', zegt Dijkhuis.

Of Dijkhuis, de nummer 2 op de lijst, zelf de nieuwe fractievoorzitter gaat worden, wil hij nog niet zeggen. 'Het is logisch dat iedereen een plekje opschuift.'

Op 22 november 2018 zijn er herindelingsverkiezingen. De gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond gaan de fuseren tot de nieuwe gemeente Het Hogeland.