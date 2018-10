Stage doelman Nienhuis bij NEC na twee dagen voorbij

De stage van doelman Leonard Nienhuis bij NEC is al na twee dagen voorbij. De voetballer uit Aduard trainde sinds dinsdag mee met de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie.

De stage is in goed overleg beëindigd, meldt de club uit Nijmegen.

Onder de lat bij Veendam

Nienhuis kwam vorig seizoen als reservedoelman van Sparta in twee competitieduels in actie. Daarvoor was Nienhuis vijf seizoenen speler van Cambuur Leeuwarden en stond hij één jaar onder de lat bij BV Veendam.

