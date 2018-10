Meer rode lopers in Stad om wildparkeerders tegen te gaan

Een rode loper in Stad (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)

Er komen meer rode lopers in de straten van de Groninger binnenstad te liggen. Zo'n rode loper moet voorkomen dat fietsers hun tweewieler daar parkeren.

Het idee van rode lopers tegen de wildgroei van geparkeerde fietsen is niet nieuw. Sinds enkele jaren liggen er al rode stukken tapijt in de binnenstad. Parkeren op zo'n strook is niet gewenst.



Fietsen zijn een probleem

Het aantal geparkeerde fietsen in de binnenstad is al geruime tijd een probleem. Door de wildgeparkeerde fietsen worden sommige stoepen compleet geblokkeerd.

De gemeente heeft sinds enige tijd fietsstewards ingezet die fietsers wijzen op een betere parkeerplek, ook zijn er fietsparkeervakken. Zoals op de Grote Markt.

Fietsstewards in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS)



Verbod

De CDA-fractie vroeg zich af of er bepaalde hotspots in de stad aangewezen kunnen worden waar fietsparkeren verboden is.

'Je kunt plekken aanwijzen waar je je fiets niet mag neerzetten. Zo hebben we dat ook gedaan met roken', aldus raadslid Rob Lamers.

Meer tapijt

Wethouder Paul de Rook (D66) voelt nog niet gelijk iets voor het CDA-idee, maar wil het aantal rode lopers wel vergroten.

'Mensen zetten gewoon geen fiets op zo'n tapijt. Je hebt dan ook geen handhaving nodig. Het is gewoon een heel mooie, goedkope, effectieve manier om duidelijk te maken dat daar niet geparkeerd mag worden. Daar houdt iedereen zich ook vrij netjes aan.'



De Rook weet nog niet op welke plekken in de stad extra lopers worden uitgerold. Hij wil dat onder meer gaan bespreken met de winkeliers in de binnenstad.

(Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)



Op zoek naar ruimte

Het gemeentebestuur werkt aan structurele oplossingen om het aantal geparkeerde fietsen op straat tegen te gaan. Er zijn meerdere locaties in beeld die omgebouwd kunnen worden tot fietsparkeerplek.

Daarbij moet gedacht worden aan leegstaande kelders en gebouwen. Ook wordt er een onderzoek gedaan naar de komst van een fietsparkeergarage onder de Vismarkt.



In totaal moet er plek komen voor het stallen van 6000 fietsen.

Lees ook:

- Raad Groningen dubt nog over fietsparkeergarage onder Vismarkt

- 'Hoe meer fietsen er staan, hoe rustiger het is in de winkel'