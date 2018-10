Deel dit artikel:













Meerdere stremmingen liggen op de loer in Tolbert Hoe de rotonde in Tolbert eruit moet komen te zien (Foto: Gemeente Leek)

De reconstructie van de Auwemalaan in Leek is in volle gang. Ook de rotonde in het nabijgelegen Tolbert wordt binnenkort aangepakt.

Vanwege de werkzaamheden is de rotonde in Tolbert voor al het verkeer gestremd van 19 oktober 18.00 uur tot en met 29 oktober 6.00 uur. Daarnaast is het wegvak vanaf de rotonde Tolbert tot de kruising De Boskamp gestremd van 15 oktober tot en met 23 november. Er is ook goed nieuws: de kruising met De Schelp tot aan Diepswal is vanaf donderdag weer open voor verkeer. Groter plan 'Dit is onderdeel van een plan om het openbaar vervoer aan te pakken in Leek', zegt woordvoerder Jur Engels van de gemeente Leek. 'Andere rotondes zijn al aangepast, zodat bijvoorbeeld langere Q-liners de bocht beter kunnen pakken. Eerder kostte dat te veel tijd.' Aangepaste dienstregeling Bus 3 van Tolbert naar Groningen rijdt via de Oldebertweg en komt niet op de Auwemalaan en Lindensteinlaan. De bus rijdt tijdens de werkzaamheden tot aan de halte Bousemalaan. Als de rotonde weer open is, rijdt de bus naar de bushalte bij garage Smidts. Buslijn 3 naar Oostindie rijdt de normale route tot en met de eindhalte bij Oostindie. De haltes Auwemalaan (Tolbert) en Beelen (Tolbert) zijn de gehele periode niet in gebruik. Buslijn 85 volgt ook de normale route. Buslijn 89 rijdt een andere route via de provinciale weg en de Hoofdstraat. Miljoenenproject Met het opknappen van de wegen tussen Tolbert en Leek is 2,2 miljoen euro gemoeid. De werkzaamheden duren tot eind dit jaar. Lees ook: - Afsluiting Auwemalaan in Leek korter dan verwacht

