'Deze regenboogzebra voor school bevestigt dat we kunnen zijn wie we willen zijn' Rinke en Sophie op het regenboogzebrapad (Foto: Jetta Post/RTV Noord) (Foto: Jetta Post/RTV Noord)

Voor de Lindenborg in Leek is donderdag, op Coming Out Day, een regenboogzebrapad onthuld. Het kleurrijke zebrapad is een idee van de leerlingen Rinke en Sophie. Wethouder Karin Dekker van Leek heeft het pad feestelijk geopend.

'Op de open dagen van de Lindenborg wordt gezegd dat iedereen wordt geaccepteerd, maar als je dan op school zit, merk je toch dat dat niet altijd zo is', vertelt Sophie. 'Met zo'n zebrapad maken we echt een statement.' Kunnen zijn wie je wilt zijn Rinke is het daar mee eens: 'Er gebeuren niet heel veel negatieve dingen op school. Ik kan zijn wie ik wil zijn, maar met zo'n regenboogpad wordt dat nog eens bevestigd.' De Lindenborg heeft ook een speciale groep die aandacht besteed aan diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen. Ook deze groep is een initiatief van de leerlingen zelf. 'In die groep praten we over dit soort onderwerpen en ook daar kunnen we zijn wie we willen zijn', vertelt Rinke.