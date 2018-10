Stadjer op rooftocht in Groningen en Rotterdam: celstraf geëist

Een 33-jarige Stadjer heeft volgens het Openbaar Ministerie vorig jaar in de zomer in Rotterdam en Groningen aanhangwagens, kentekenplaten, fietsen en een motor gestolen. Voor de in totaal acht diefstallen is veertien maanden cel geëist. Daarvan zijn vier maanden.

De 33-jarige moest donderdag samen met een andere Stadjer terecht staan voor de diefstallen in heel Nederland. De 34-jarige medeverdachte verscheen niet. Hij liet via zijn advocaat Erik Stoeten weten dat hij de vorige avond het vliegtuig naar Aruba had genomen. Zijn zoontje was in het ziekenhuis beland. De man was als bezorgde vader direct afgereisd.

Ongemerkt vertrokken

De aftocht naar Aruba gaf verwarring bij de rechters en de officier van justitie. De man had elektronisch toezicht en knipte in mei zijn enkelband door. De vermelding op de signaleringslijst was per abuis niet verlengd, waardoor de man ongemerkt naar het buitenland kon.

Drugsbezit

De man wil wel bij zijn proces aanwezig zijn, daarom stelde de rechtbank zijn zaak uit naar begin volgend jaar. Hij zal wel opnieuw worden aangehouden en vastgezet. De jongere verdachte die wél terecht stond, ontkende grotendeels de beschuldigingen. Hij stond ook terecht voor drugsbezit.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in zijn zaak.

Lees ook:

- Verdachte verwijdert enkelband en vertrekt naar Aruba