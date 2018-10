Verdwaalde Russische duif strijkt neer in Musselkanaal

Postduivenhouder Harm Hilbolling uit Musselkanaal heeft wel eens vaker 'een vreemdeling op stok'. Maar wat hij nu in huis heeft, verrast hem ook: een Russisch doefke.

Hilbolling houdt al sinds 1952 postduiven. Bij het aan komen vliegen van de gevederde gast, kijkt hij op routine naar de ringetjes van de duif. 'Meestal is het een Belgische, een Engelse of eentje uit Nederland. Ik kijk op een ringetje en er staat 'RUS' op. Ik heb rondgevraagd en niemand heeft ooit een Russische duif gehad.'

Wonderatleten

De duif heeft dus minimaal 5500 kilometer in de vleugels. Gezien de omvang van Rusland is de kans groot dat het aantal afgelegde kilometer nog veel hoger ligt. 'Het zijn wonderatleten. 'Ik heb duiven hier op stok zitten, die komen in een dag terug van Barcelona.'

'Meestal haalt de liefhebber ze weer op', vertelt hij over de normale gang van zaken. Postduivenhouders uit de noordelijke helft van Nederland stappen zelf in de auto. 'Limburg en Noord-Brabant, dat is heel wat verder weg. Meestal worden ze gehouden door oudere mensen, die geen goed vervoer meer of durven niet zo bet meer. Dan worden ze via een bode opgestuurd. Dat kost een paar centen, maar je krijgt ze weer thuis.'

Maar ja, in het geval van de Russische duif is ophalen of per bode terugsturen geen optie. 'Ik zoek iemand die contact heeft met Rusland', zegt Hilbolling. 'Of iemand die Russisch kan praten en mij wil helpen om de duif terug te krijgen in Rusland. Ik denk aan een vrachtwagenchauffeur ofzo.'

Medaille voor de duif

Wie wil helpen, mag zich melden bij RTV Noord via 050-3199999 of per mail: redactie@rtvnoord.nl. 'Misschien verbetert de relatie met Rusland door deze duif', lacht Hilbolling. 'Dan krijgt deze ook nog een medaille.'