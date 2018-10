Storing in Woldbrug bij Appingedam: N33 onbereikbaar

De Woldbrug in Appingedam (Foto: Niels Joostens/Twitter)

Er zijn problemen bij de Woldbrug over het Eemskanaal bij Appingedam. De slagbomen staan omlaag en gaan niet meer open. Ook het scheepvaartverkeer kan er niet langs.

N33 onbereikbaar

Vanwege de storing is de N33 via de Woldbrug niet bereikbaar. Veel automobilisten keren om die reden om.

'Het is een behoorlijke puinhoop aan het worden', zegt een automobilist die inmiddels via een andere route is gaan rijden.

