Politie vraagt om beeldmateriaal 'witte busjes'

De politie roept leerlingen die het gevoel hebben te worden achtervolgd door een wit busje op om foto's en video's te maken. Volgens woordvoerder Anne van der Meer zijn er inmiddels vier of vijf meldingen van de 'achtervolgende' busjes bij de politie binnengekomen.

Van der Meer roept leerlingen die het gevoel hebben achtervolgd te worden ook op om 112 te bellen. 'Wacht daar niet mee. Als 112 gebeld wordt, kunnen we meteen in actie komen en met de bestuurder van het busje in gesprek gaan.'

Tegenliggers

De woordvoerder noemt een voorbeeld dat afgelopen week in Winschoten plaatsvond. 'Na een melding spraken we de bestuurder van een wit busje aan. Die reed een tijdje achter een groep fietsers, wat voor onrust in die groep zorgde. Het verhaal van de bestuurder nuanceerde die onrust: hij zei over de smalle weg de groep niet te kunnen inhalen omdat er tegenliggers aan kwamen.'

Extra aandacht

De basisteams in Oost-Groningen hebben volgens Van der Meer nog altijd extra aandacht voor de witte busjes. Waarschuwen of oproepen op bijvoorbeeld social media doet de politie nog niet: 'Want het gaat nog niet om tientallen meldingen.'

De gemeente Oldambt zegt de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) op de hoogte te hebben gebracht, en dat die extra alert zijn. De gemeente Westerwolde laat weten dat het verschijnsel van de witte busjes haar aandacht heeft, en dat BOA's van die gemeente 'altijd alert zijn op dit soort zaken, misschien nu wel extra alert'.

Lees ook:

- 'Wit busje achtervolgt leerlingen': politie en scholen alert