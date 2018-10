Atleet Blikslager neemt afscheid van 'successchoenen'

Elke loper wil bij de 4 Mijl van Groningen het liefst z'n beste tijd ooit verbeteren. Of je nou recreant of wedstrijdloper bent. Niek Blikslager gaat dat proberen op schoenen waarop hij al 800 kilometer versleet.

Blikslager is momenteel de beste atleet van Team 4 Mijl, maar hij heeft het teamrecord niet in handen. Zijn broer Frank, inmiddels gestopt, klokte ooit 18 minuten en 45 seconden. Niek z'n toptijd is 18 minuten en 50 seconden.

'Ik denk dat mijn vorm op dit moment beter dan ooit is. Er moet wel iets geks gebeuren wil het niet goed gaan', vertelt hij op de plek waar de 4 Mijl zondag van de start gaat in Haren.

Over de houdbaarheidsdatum

De schoenen waarop hij zondag loopt, kun je best z'n 'successchoeisel' noemen. Hij haalde er al menig prijs mee binnen. 'Ze geven me een extra goed gevoel. Drie jaar geleden heb ik mijn persoonlijk record op de 4 Mijl ermee gelopen. Helaas neem ik er afscheid van na aanstaande zondag. Want na 800 kilometer is de houdbaarheidsdatum wel verstreken.'

Springveren

Tijd voor nieuw materiaal. En de ontwikkelingen staan niet stil. Kijk alleen maar naar Mister 4 Mijl Eliud Kipchoge. De Keniaan die vijf keer de 4 Mijl won, verpulverde in Berlijn onlangs het wereldrecord op de marathon. Hij leek wel springveren in de schoenen te hebben.

Bewegingswetenschapper Laurens van Kouwenhove heeft vergelijkbare schoenen bij zich als de exemplaren waarop Kipchoge naar de recordtijd snelde.

'De vering die in de schoen zit, is nog stijver gemaakt voor hem. Hij loopt natuurlijk met een gemiddelde van meer dan twintig kilometer per uur. En dat geeft hem unieke, snelle schoenen', legt Van Kouwenhove uit. Hij is ook onderzoeker bij het Centrum voor revalidatie in het UMCG.

Bij een test is het verschil ook duidelijk te zien. De schoen van Blikslager springt veel minder ver weg dan de door Van Kouwenhove meegebrachte schoen. 'En dat levert veel tijdwinst op. Dat loopt al snel in de seconden', stelt de onderzoeker.

Eigenwijs

Wordt het dan niet tijd voor Blikslager om zo snel mogelijk van schoeisel te wisselen? 'Topsporters zijn eigenwijs en zullen niet zo snel overstappen. Dat snap ik wel', zegt Van Kouwenhove. 'Wellicht zie ik die schoen als iets voor de toekomst', denkt Blikslager.

Hij wil dus nog niet aan de 'schoendoping'. Want daar heeft het wel iets van weg. Nog lichtere, springende schoenen. Blikslager zou er goed aan doen om snel over te stappen. Voor je het weet staan ze op de lijst van verboden materialen.



