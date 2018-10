Deel dit artikel:













Weet jij alles over de 4 Mijl? Doe de quiz! Ken jij alle feitjes? (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Ben jij een echte kenner van de 4 Mijl van Groningen? Weet je bijvoorbeeld, uit het hoofd, hoeveel kilometer de route is? En wie de winnaar bij de vrouwen was in 2017?

Dan ga je vast en zeker een goede score halen bij de 4 Mijl Quiz van RTV Noord. Mocht je het allemaal iets minder goed weten: probeer het toch vooral. Misschien verras je jezelf en heb je gewoon 9 van de 9 vragen goed. Succes!