Weg in Winschoten afgezet na dumpen 'asbest' (update) De straat is afgezet (Foto: De Vries Media)

De Industrieweg in Winschoten is afgezet. In de straat is materiaal aangetroffen dat mogelijk asbest bevat. Het is illegaal gedumpt.

Er wordt met behulp van een mobiel laboratorium dat ter plaatse is onderzocht of het daadwerkelijk om asbest gaat. Dat wordt waarschijnlijk pas vrijdag bekend. Het gaat om een gebied van ongeveer driehonderd vierkante meter, waarin het materiaal verspreid is aangetroffen. Protocol 'Toen we gingen kijken zagen we dat het een asbestachtige stof was. En volgens het protocol moet je het dan ook als asbest behandelen. En dus aan de slag gaan om het te verwijderen', zegt wethouder Kees Swagerman van Oldambt. Rondweg wel open Het gaat om het deel tussen het dierenasiel en de rotonde van de Oostelijke Rondweg. De Rondweg N367 blijft wel open, meldt de gemeente Oldambt. Het opruimen duurt tot laat in de avond. Eerdere vondst Vorige maand werd er ook asbest gevonden in een Winschoter straat. Of er een verband is, is volgens Swagerman niet te zeggen. 'We hebben ook nog geen idee wie er voor het eerste delict verantwoordelijk is.' Lees ook: - Weg in Winschoten afgesloten vanwege asbest