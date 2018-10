Geldstraf voor veroorzaker dodelijk ongeluk Kolham

Voor het veroorzaken van een ongeluk in Kolham, waarbij een motorrijder om het leven kwam, moet een man uit Bierum 1200 euro boete betalen. Dat vindt het Openbaar Ministerie.

De Bierummer (63) reed de 40-jarige motorrijder uit Stad in mei vorig jaar op een kruising aan, waarna hij ter plekke overleed.

Verkeerde richting

De man uit Bierum was in zijn bedrijfsbus onderweg naar een industrieterrein in Kolham. Hij sloeg bij de stoplichten op de Rengerslaan linksaf de Rijksweg West op, terwijl dat niet mocht. Vanuit zijn richting mocht hij alleen rechtdoor of linksaf slaan. Dat stond aangegeven met een verkeersbord. Dat bord had hij niet gezien, zei de man.

Ik heb een verschrikkelijk anderhalf jaar achter de rug. Dat geldt ook voor mijn gezin. Veroorzaker dodelijk ongeluk Kolham

Niet gezien

De motorrijder, die van de overkant kwam aanrijden en rechtdoor wilde, had hij ook niet gezien. Volgens getuigen haalde de motorrijder vlak voor de kruising nog een auto in. De verdachte verklaarde dat hij alleen auto's bij het stoplicht tegenover hem had gezien, maar geen motor.

Poging tot reanimatie

Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar ze konden hem niet meer redden. Zijn vriendin las een emotionele slachtofferverklaring voor in de rechtszaal in Assen. Ook de man uit Bierum was erg emotioneel. 'Ik heb een verschrikkelijk anderhalf jaar achter de rug. Dat geldt ook voor mijn gezin. Het spijt me vreselijk, maar ik kan het niet terugdraaien', snikte hij.

'Geen sprake van roekeloosheid'

Volgens de officier van justitie maakte de man weliswaar een verkeersfout door linksaf te slaan, maar reed hij niet roekeloos of onvoorzichtig. Ze vindt het veroorzaken van gevaar op de weg bewezen. Omdat dat een overtreding is en geen misdrijf eiste ze een boete en geen werk- of celstraf. Een rijontzegging gaat volgens de officier te ver, omdat de man zijn auto nodig heeft voor zijn werk. Na het ongeluk is hij de auto al een maand kwijt geweest.

Bij haar eis hield de aanklaagster er ook rekening mee dat de man contact heeft proberen te zoeken met de nabestaanden van het slachtoffer en het grafmonument voor de man uit eigen zak heeft betaald.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

