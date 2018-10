Oordeel SodM over Nedmag is kleine stap in proces

Zowel zoutwinningsbedrijf Nedmag, de gemeente Midden-Groningen als stichting Stop Zoutwinning zijn tevreden over het oordeel van het Staatstoezicht op de Mijnen. Maar alle partijen beseffen ook: hier is het laatste woord niet over gezegd.

'Het Staatstoezicht heeft geoordeeld dat we niet strafbaar bezig zijn', zegt directeur Bert Jan Bruning van Nedmag. 'Dat stemt ons tevreden. Voor het boren op nieuwe zoutwinningslocaties is het wachten op een nieuwe vergunning. We hebben gezegd dat we niet gaan boren totdat deze nieuwe vergunning er ligt. Daar houden we ons aan.'

Doel bereikt

Ook de gemeente Midden-Groningen en stichting Stop Zoutwinning zijn niet ontevreden over de totale uitkomst.

'We hebben ons doel bereikt', zegt voorman Jan Pierre Dessart namens de stichting. 'En dat is: geen nieuwe boringen naar zout. We hadden formeel wel verwacht dat het SodM concludeerde dat Nedmag niet strafbaar bezig is.'

De zaak kwam aan vorig jaar aan het rollen. De gemeente Midden-Groningen gaf in december vorig jaar bij het Staatstoezicht aan dat het SodM moest gaan handhaven. In het winningsplan stond dat Nedmag wel voorbereidende werkzaamheden mocht uitvoeren naar nieuwe zoutwinningslocaties, maar niet concreet mocht boren naar zout. De gemeente wilde dat het SodM Nedmag daaraan zou houden. Nedmag vond dat dit niet nodig was.

Discussie verandert

Het incident in april van dit jaar bracht verandering in de discussie. Er ontstond een lek op 1,8 kilometer diepte bij de zoutwinningslocatie nabij Tripscompagnie. Bij het handhavingsverzoek van de gemeente Midden-Groningen dat in mei door het SodM werd behandeld, werd dit incident nog niet meegenomen in de beoordeling.

In augustus kwam het SodM zelf wel met het advies dat het lek de situatie omtrent Nedmag had veranderd: Nedmag mocht geen nieuwe putten boren, dat valt volgens het SodM niet langer onder het winningsplan.

'Wij hebben daarop zelf bij het ministerie gezegd: we houden ons aan dat advies', laat Bruning weten.

Wanneer er een nieuw winningsplan komt, zullen we ook al onze rechten gebruiken om ons standpunt duidelijk te maken Anja Woortman- wethouder Midden-Groningen

Wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen ziet het incident van april als een mogelijke twist in de zoutwinningsdiscussie.

'We begrijpen het werkgelegenheidsargument, maar omwonenden in onze gemeente zijn klaar met de gevolgen van gestapelde mijnbouw. We zien heel weinig draagvlak. Er is nog steeds geen helderheid over het lek van april in Tripscompagnie.'

'Hoopvolle signalen'

Woortman concludeert dat het draagvlak voor zoutwinning in Nederland afneemt. Ze ziet dat de Tweede Kamerfractie van GroenLinks oproept tot een verbod op zoutwinning.

'Deze signalen stemmen mij hoopvol. Wanneer er een nieuw winningsplan komt, zullen we ook al onze rechten gebruiken om ons standpunt duidelijk te maken.'

Nedmag zelf beseft het veranderende speelveld, de veranderde blik op zoutwinning. Het bedrijf is sinds kort meer zichtbaar in de samenleving. Nedmag verbond zich als hoofdsponsor aan amateurclub Veendam 1894 en de voetbalopera die volgend jaar aan de Langeleegte plaatsvindt.

'In het verleden deden we dat wat vaker in stilte', zegt Bruning. 'Toen ondersteunden we ook projecten in de Veenkoloniën. Maar er is ons wel eens verweten dat we dat we niet belangrijk zijn in deze regio. We concludeerden: we moeten wat aan onze zichtbaarheid doen. Daarom zijn we als label toch meer zichtbaar.'

Bruning baalt wel van het statement dat GroenLinks aangaf om te stoppen met zoutwinning. 'Ik vind dat erg kortzichtig', laat hij weten. 'Wij doen in Nederland aan de meest duurzame vorm van mijnbouw, zeker als je kijkt naar de verwoesting van de Dode Zee en mijnbouwactiviteiten in Israël en Rusland. Dan vind ik het bekrompen gedacht dat wanneer de zoutwinning hier stopt, je het probleem oplost. Dat werkt zo niet, we moeten het met z'n allen oplossen.'

